Втратили багато часу, – військовий розповів, чому відбувся конфлікт Сирського із Сухаревським

Між колишнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та полковником Олександром Сухаревським міг бути конфлікт. Останній займався розбудовою Сил безпілотних систем. А Сирський нібито не давав змоги робити це повноцінно.

Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець, співзасновник спільноти "Нахтіґаль" Ігор Шолтис (позивний Гаррі Шульц). За його словами, Вадим Сухаревський був першим керівником Сил безпілотних систем. Однак він зіткнувся з тим, що йому не дали можливість повноцінно їх розбудувати.

В чому була проблема?

Як наголосив військовий, Сили безпілотних систем створили у 2024 році. Багато бійців надихнулися, коли дізналися, що новостворений рід військ очолить саме Вадим Сухаревський. Це той військовий, який першим відкрив вогонь по ворогу у 2014 році. Для бійців, які пройшли АТО, він був фактично легендою.

Коли ти розумієш, що ця людина стає твоїм командувачем, то безапеляційно йдеш допомагати йому робити цю роботу. Ми захопилися. Була дуже ціннісна історія. Ми багато в неї вклалися. Коли пройшов певний період, то побачили, що забезпечення йде за залишковим принципом. А питання несприяння в певних бойових та планувальних ситуаціях – це не просто "туман війни", а політичний контекст взаємодії Сухаревського з Сирським,

– зазначив військовий.

Що відомо про конфлікт Сухаревського та Сирського: дивіться відео 24 Каналу

Через рік Сухаревського звільнили з посади. Багато хто подавав це в тому контексті, що він був буцімто "неефективний". І його замінили на ефективного Роберта Бровді "Мадяра", який справді провів видатну роботу. Однак тут зовсім не в тому причина.

Хто знає, як би виглядали Сили безпілотних систем, якби Сухаревський отримав таке сприяння, як це пішло потім. В чому причина конфлікту? Чи пов'язана вона з особистою неприязню чи питанням конкуренції? Можливо. Але через цю ситуацію ми втратили дуже багато часу. І ми могли б врятувати багато українських життів,

– підкреслив військовий.