Трамп радився з нейромережею Grok перед арештом Мадуро та назвав її геніальною, – Time

Президент США Дональд Трамп перед ухваленням рішення про арешт диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро кілька годин радився з чат-ботом Grok від Ілона Маска. Штучний інтелект спрогнозував радість венесуельців від падіння режиму, після чого американський лідер дав наказ про проведення операції.

Про це пише Time з посиланням на власні джерела.

Що Трамп обговорював з ШІ

У грудні 2025 року мільярдер Ілон Маск прибув до Овального кабінету для таємної зустрічі з американським лідером. Під час цієї розмови Дональд Трамп протягом кількох годин запитував чат-бот Grok про своє президентство та подальшу спадщину.

У той період Трамп віддавав накази про завдання ракетних ударів по венесуельських суднах, які, мовляв, займалися контрабандою наркотиків. Він вирішив поцікавитися у штучного інтелекту, як громадяни Венесуели відреагують на захоплення Мадуро. ШІ відповів, що останній є репресивним і вкрай непопулярним диктатором, тому люди скоріше святкуватимуть його падіння.

Після віддання наказу про захоплення Мадуро наступного місяця на вулицях справді розпочалися святкування. Офіційні особи стверджують, що Трамп залишив зустріч із Маском, визнавши нейромережу Grok геніальною.

Свобода розвитку американських технологій

Таке спілкування з чат-ботом надихнуло президента США надати американським компаніям повну свободу для швидшого розвитку штучного інтелекту порівняно з закордонними конкурентами. 31 серпня Трамп публічно підтримав розбудову інфраструктури для ШІ на своїй сторінці в Truth Social.

Єдина причина, через яку громади по всій території США не повинні хотіти центрів обробки даних, – це якщо вони прагнуть зрештою опинитися в стані відсталості та бідності. Якщо ж вони хочуть бути успішними й заможними, зі значно нижчими податками та робочими місцями всюди, – нехай панує ШІ,

– написав Трамп.

Через кілька днів американському лідеру показали результати опитувань, які виявили занепокоєння громадян через можливу втрату робочих місць, зростання витрат та ризик виходу технологій з-під контролю людини. Джерела стверджують, що Трамп просто не звертав на це уваги, адже звик діяти на власний розсуд і викликати обурення, "а потім спостерігати, як усі зрештою повертаються до нього. На цьому етапі його важко переконати щось зробити".

Американського лідера також не збентежили дедалі гучніші двопартійні заклики до запровадження нових правил регулювання ШІ.

"Мені не потрібно руйнувати цю галузь. Ми заробляємо на ній чималі гроші. Ця галузь – це промислова революція, але в більшому масштабі. Це інтернет, але значно масштабніший", – підкреслив Дональд Трамп.

Водночас на запитання щодо втручання агентів OpenAI у роботу вебсайтів федерального уряду президент Трамп відповів: "Хто їх зламав? Їм це не дозволено".