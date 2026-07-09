"Підривають обороноздатність держави": Генштаб засудив напад на військових ТЦК у Львові

Генеральний штаб Збройних Сил України відреагував на конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та цивільними, який стався на Сихові у Львові. У відомстві наголосили, що будь-які напади на військових є неприпустимими.

Водночас у Генштабі повідомили про службову перевірку щодо правомірності дій військовослужбовців ТЦК.

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Як у Генштабі прокоментували інцидент у Львові?

У Генштабі заявили, що події у Львові мають ознаки перешкоджання законній діяльності ЗСУ під час дії воєнного стану. Там закликали правоохоронні органи провести розслідування, а всіх винних притягнути до відповідальності відповідно до закону.

Генштаб засуджує будь-які напади на військовослужбовців ТЦК. На дванадцятому році російської збройної агресії та п'ятому році відбиття повномасштабного вторгнення такі дії є неприпустимими, протизаконними та безпосередньо підривають обороноздатність держави. Події, що сталися у Львові, мають ознаки перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах правового режиму воєнного стану,

– написали у відомстві.

Водночас паралельно триває службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців. Якщо буде встановлено порушення, винних також обіцяють притягнути до відповідальності у встановленому законом порядку.

У заяві наголошується, що жодні суперечки щодо законності дій посадових осіб чи військовослужбовців не можуть бути підставою для застосування сили. Правову оцінку кожному інциденту мають надавати виключно уповноважені державні органи.

Окремо у Генштабі звернули увагу, що заходи з оповіщення здійснюють саме військовослужбовці ЗСУ.

Окремо звертаємо увагу, що заходи оповіщення здійснюють саме військовослужбовці Збройних Сил України, багато з яких мають бойовий досвід, а не цивільні "працівники ТЦК та СП", як їх нерідко помилково називають. Закликаємо громадян зберігати спокій, не піддаватися на провокації та дезінформацію, діяти виключно в межах закону й об’єднуватися навколо Сил оборони України у боротьбі за незалежність нашої держави,

– йдеться у дописі.

Нагадаємо, увечері 8 липня у львівському мікрорайоні Сихів стався конфлікт між місцевими жителями та працівниками ТЦК під час заходів з оповіщення.

За попередньою інформацією очевидців, конфлікт розпочався після того, як працівники нібито затримали двох чоловіків, одного з яких відвезли до районного центру комплектування. Під час інциденту автомобілю ТЦК пошкодили бампер, прокололи шини та намагалися його перекинути.

У Міноборони також відреагували на інцидент. Там зазначили, що напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим, як і будь-які інші напади на представників Сил оборони. А відповідальність має наставати у будь-якому з випадків насильства та агресії.