Критичною точкою став рейд в офіс: AP розкрило, як псувалися взаємини Залужного і Зеленського

Після звільнення Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ його часто називають політичним опонентом Зеленського. Він уперше публічно розповів про глибину свого конфлікту з президентом України.

Про конфлікт Залужного і Зеленського розповіло Associated Press.

Як починався розкол між Залужним і Зеленським?

Після звільнення з посади Головнокомандувача у 2024 році та призначення послом у Великій Британії Валерія Залужного часто називають потенційним політичним опонентом Володимира Зеленського. Хоча сам генерал публічно уникає розмов про президентські амбіції.

В інтерв'ю Associated Press Залужний уперше відкрито описав глибину конфлікту з президентом. За його словами, напруження між ними виникло ще у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Розбіжності стосувалися підходів до ведення війни, стратегічних рішень і розподілу ресурсів.

Найгострішим епізодом стали події осені 2022 року. Тоді, після однієї з нарад в Офісі Президента, до його кабінету в Києві, за його словами, увірвалися співробітники СБУ. За словами Залужного, працівники відомства не сказали, що вони шукають, і він завадив їм перебирати документи та комп'ютери.

За словами ексголовкома, це виглядало як спроба тиску. Він ризикував викрити їхнє суперництво в той час, коли національна єдність була понад усе. Він стверджує, що у відповідь попередив тодішнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака про готовність залучити військових для захисту командного центру. Водночас ні в Офісі Президента, ні в СБУ ці заяви для AP не коментували.

Я сказав Єрмаку, що відіб'ю цей напад, бо знаю, як воювати,

– згадує свої слова Залужний.

Провальний контрнаступ став каменем спотикання у відносинах Зеленського і Залужного

Особливо гострою стала дискусія щодо контрнаступу 2023 року. Він викликав широку критику експертів і не дав Україні практично ніяких результатів. Але план був без перебільшення амбітним.

Початковий план, розроблений за участі партнерів по НАТО, за словами Залужного, передбачав концентрований удар у напрямку Запорізької області з виходом до Азовського моря. Це мало б перерізати сухопутний коридор до Криму.

Залужний каже, що задум провалився, бо Зеленський та інші посадовці не виділили необхідні ресурси. За його словами, ресурси розпорошили, що послабило ударну силу, а початок операції був уже без тактичної несподіванки.

Двоє західних оборонних посадовців на умовах анонімності погодилися з цією оцінкою.

Ключова критика Залужного щодо військової стратегії України полягає в тому, що вона залежить від нереалістичної кількості військ і погано організована в тому, як вона розробляє та розгортає нові технології на полі бою. Деякі аналітики кажуть, що відсутність участі Залужного в повсякденних політичних справах України може послабити його популярність.

Чи є Залужний реальною загрозою для політичної кар'єри Зеленського?

Соціологічні дослідження все ще демонструють незначну перевагу Залужного над Зеленським у гіпотетичних президентських перегонах. Рейтинг чинного глави держави знизився на тлі затяжної війни та корупційних скандалів, що зачепили його оточення. Перетасування у його команді покликані повернути довіру громадян.

Опитування Ipsos, опубліковане минулого місяця, показало підтримку Залужного на гіпотетичних майбутніх виборах на рівні 23%, порівняно з 20% Зеленського, що робить його головним конкурентом президента.

"Люди голосуватимуть не лише за Залужного, а й проти Зеленського, звинувачуючи його у невдачах його президентства", – зазначив Володимир Фесенко, політичний аналітик з Києва.

На міжнародному рівні триває тиск щодо завершення війни. Пропозиція президента США Дональда Трампа – проведення виборів після її закінчення та надання Україні гарантій безпеки. Хоч закінчення війни поки не виглядає можливим у короткочасній перспективі, Зеленський погодився з таким баченням мирної угоди.

Залужний після відставки мав із Зеленським лише дві зустрічі, які назвав "абсолютно дружніми". Водночас до нього регулярно звертаються політичні консультанти з пропозиціями щодо можливої участі у виборах.

Тим не менш, ексголовком уникає розмов про вибори, намагаючись не сіяти розкол серед українців.

Поки не закінчиться війна або не буде скасовано воєнний стан, я не обговорюю це і нічого у цьому напрямку не зробив,

– сказав він.

Залужний сказав, що навесні 2025 року з ним контактував відомий американський політтехнолог. Посадовець, близький до Залужного, який говорив на умовах анонімності, оскільки не мав права коментувати публічно, повідомив AP, що це був Пол Манафорт, який обіймав посаду голови президентської кампанії Трампа 2016 року, перш ніж його було засуджено у 2018 році за злочини, серед яких було таємне лобіювання колишнього проросійського президента України Віктора Януковича.

"Я подякував йому за увагу до мене, але сказав, що мені не потрібні його послуги", – сказав Залужний.

