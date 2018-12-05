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      Конфлікт у Мукачевому: представнику "Правого сектора" загрожує довічне ув'язнення

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      Представнику "Правого сектора" загрожує довічне
      Представнику "Правого сектора" загрожує довічне / volynnews.com

      Генеральна прокуратура України 3 грудня скерувала до суду обвинувальний акт стосовно одного із учасників терористичного акту в місті Мукачево. Справа стосується смертельної перестрілки, що спалахнула ще у 2015 році внаслідок конфлікту між членами "Правого сектора" та людьми нардепа Михайла Ланьо.

      Про це повідомляє Генеральна прокуратура України.

      У відомстві уточнили, що слідчі завершили досудове розслідування щодо раніше оголошеного у розшук та затриманого представника "Правого сектора".

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      За даними ГПУ, чоловік у 2014-2015 роках у складі банди вчинив низку особливо тяжких та тяжких злочинів. Так, 11 липня 2015 року чоловік скоїв теракт у місті Мукачево, в якому загинула людина.

      Члена "Правого сектора" звинувачують у вчиненні теракту, погрозі вбивством, блокуванні транспортних комунікацій, умисному заподіянні легких та тяжких тілесних ушкоджень, знищенні та пошкодженні чужого майна, придбанні, носінні і зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв, захопленні заручників та інших злочинах. Йому загрожує довічне ув'язнення.

      Нагадаємо, 11 липня 2015 року у Мукачевому Закарпатської області відбулася смертельна перестрілка на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес". Конфлікт виник між членами "Правого сектора" та людьми нардепа Михайла Ланьо. У місті оголосили антитерористичну операцію.

      Теги: Новини України Правий сектор Новини Закарпаття Кримінальні новини Стрілянина в Мукачевому ГПУ Ланьо Михайло Іванович Розслідування Теракт
      Джерело: 24 канал
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