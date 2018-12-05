17:05
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Конфликт в Мукачево: представителю "Правого сектора" грозит пожизненное заключение

      245 Читати новину українською
      Представителю "Правого сектора" грозит пожизненное
      Представителю "Правого сектора" грозит пожизненное / volynnews.com

      Генеральная прокуратура Украины 3 декабря направила в суд обвинительный акт в отношении одного из участников террористического акта в городе Мукачево. Дело касается смертельной перестрелки, вспыхнувшей еще в 2015 году в результате конфликта между членами "Правого сектора" и людьми нардепа Михаила Ланьо.

      Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

      В ведомстве уточнили, что следователи завершили досудебное расследование в отношении ранее объявленного в розыск и задержанного представителя "Правого сектора".

      Читайте также: Четырёх членов "Правого сектора" подозревают в совершении терактов,— ГПУ

      По данным ГПУ, мужчина в 2014-2015 годах в составе банды совершил ряд особо тяжких и тяжких преступлений. Так, 11 июля 2015 года мужчина совершил теракт в городе Мукачево, в котором погиб человек.

      Члена "Правого сектора" обвиняют в совершении теракта, угрозе убийством, блокировании транспортных коммуникаций, умышленном причинении легких и тяжких телесных повреждений, уничтожении и повреждении чужого имущества, приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых устройств, захвате заложников и других преступлениях . Ему грозит пожизненное заключение.

      Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево Закарпатской области состоялась смертельная перестрелка на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес". Конфликт возник между членами "Правого сектора" и людьми нардепа Михаила Ланьо. В городе объявили антитеррористическую операцию.

      Теги: Новости Украины Теракт Расследования Ланьо Михаил Иванович ГПУ Стрельба в Мукачево Криминальные новости Новости Закарпатья Правый сектор
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Волонтер: Хочу стать ненужной в госпитале – это будет означать, что закончилась война
      сегодня , 16:01 Волонтер: Хочу стать ненужной в госпитале – это будет означать, что закончилась война
      Євгенія Мазур 275
      Как развитие Украины зависит от того, кто окажется в руководящем кресле
      сегодня , 15:30 Как развитие Украины зависит от того, кто окажется в руководящем кресле
      Павло Казарін 145
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Про інвестиції , "зелену" енергетику й кидок з боку влади
      сегодня , 15:00 Про інвестиції , "зелену" енергетику й кидок з боку влади
      Артем Овдієнко 345
      Дейнега: Не могу сказать, что война – это слишком плохая штука
      сегодня , 14:27 Дейнега: Не могу сказать, что война – это слишком плохая штука
      Євгенія Мазур 1157
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       сегодня , 15:08
      Непогода в Луцке: затоплены зоопарк, 9-этажки, повалены деревья (Фото)
       31 июля 2013 , 09:17 3
      Кто позволил Онищенко поставлять газ в оккупированный Крым: резонансное расследование
       29 декабря 2016 , 22:30
      Суркис прокомментировал слухи о возможном подписании звездного полузащитника
       30 августа , 15:12
      Шулявский мост снесут полностью – как его объехать
       12 октября , 10:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук