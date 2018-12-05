Конфликт в Мукачево: представителю "Правого сектора" грозит пожизненное заключение

Генеральная прокуратура Украины 3 декабря направила в суд обвинительный акт в отношении одного из участников террористического акта в городе Мукачево. Дело касается смертельной перестрелки, вспыхнувшей еще в 2015 году в результате конфликта между членами "Правого сектора" и людьми нардепа Михаила Ланьо.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

В ведомстве уточнили, что следователи завершили досудебное расследование в отношении ранее объявленного в розыск и задержанного представителя "Правого сектора".

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По данным ГПУ, мужчина в 2014-2015 годах в составе банды совершил ряд особо тяжких и тяжких преступлений. Так, 11 июля 2015 года мужчина совершил теракт в городе Мукачево, в котором погиб человек.

Члена "Правого сектора" обвиняют в совершении теракта, угрозе убийством, блокировании транспортных коммуникаций, умышленном причинении легких и тяжких телесных повреждений, уничтожении и повреждении чужого имущества, приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых устройств, захвате заложников и других преступлениях . Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево Закарпатской области состоялась смертельная перестрелка на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес". Конфликт возник между членами "Правого сектора" и людьми нардепа Михаила Ланьо. В городе объявили антитеррористическую операцию.