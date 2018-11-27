Конфликт в Азовском море: сейчас самое важное – информационная гигиена

Итак, что на сегодня после конфликта в Азовском море определенно понятно:

1. Никаких ограничений для банковской системы не будет. Об этом заявил глава НБУ. В целом, НБУ за последние 4 года доказал, что ему доверять можно и нужно.

2. Никаких причин для паники и истерики в бытовых вопросах нет. И слава богам ее мы не наблюдаем пока что. Хотя отдельные граждане стараются...

3. Военное положение в отдельных областях не ограничивает базовые права граждан, потому что даже если бы кто-то во власти этого хотел, союзники не дадут. Выдохните.

4. Руководство страны в лице президента, секретаря СНБО, министра обороны, начальника генерального штаба ведут себя абсолютно адекватно ситуации. Без паники, четко, по процедурам и строго в рамках закона.

5. То, что Россия решила показать "силу и мощь", говорит о ее истерике. Потому что большего стратегического подарка Украине и адвокатам Украины в мире было сделать просто невозможно. Реакция неадекватна инциденту.

6. Рассказывать, что пока у нас нет "имперских разрушителей" нам нельзя ходить в наше Азовское море – такой себе аргумент.

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7. У адекватных граждан никаких причин для истерик нет. Мы просто получили очередное подтверждение того, что война идет. А враг наш упорот предельно. Некоторым про войну могут напомнить только разрывы снарядов. Что ж – это были они.

8. Сейчас самое важное – информационная гигиена. Читайте первоисточники и официальные страницы органов государственной власти.

9. Для нас инструменты дипломатии остаются приоритетными. И инструменты экономического давления на Россию будут самыми эффективными и в дальнейшем. А санкции Россия себе обеспечила. Они постарались. Они – молодцы. Да, мы не сможем действовать иначе, пока у нас не будет мощной экономики. А для этого нужны экономические реформы. И тянуть некогда.

10. Сейчас судьба моряков остается непроясненной. Здоровья им и выдержки. И – надеюсь – скоро они будут дома.

11. Отдельный привет тем, кто собирается договариваться с Путиным за рыбалкой, в поиске компромисса, или с "новой стратегией мира". Горите в аду!

12. Да. Мы победим. Но! Нам надо извлечь урок. И объединяться наконец не только перед угрозой прямой войны.

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Автор: Юрий Богданов

Источник: site.ua