Конфліктність зростає: що насправді криється за військовими навчаннями Росії і Білорусі

Росія і Білорусь проводять військові навчання "Захід-2021" з 10 по 16 вересня. Військовий експерт з Білорусі Єгор Лебедок детально розібрав головні аспекти масштабного заходу. 24 канал з дозволу автора публікує його текст на цю тему.

Військовий експерт Єгор Лебедок вже довгий час пише і розповідає в медіа про ситуацію в сфері безпеки Білорусі, розвиток білоруської армії. Веде Telegram-канал, де публікує аналітику про події в Білорусі та пояснення, як це впливає на Східну Європу. Служив в армії Республіки Білорусь, кандидат фізико-математичних наук.

Єгор Лебедок / Фото Флагшток

Військово-політична обстановка в регіоні

Навчання "Захід-2021" проходять на тлі значно більшої напруженості в регіоні, ніж "Захід-2017".

У 2017 році основними факторами, що впливають на військово-політичну обстановку навколо Білорусі, були:

спадна фаза військового конфлікту Росія – Україна,

збереження нейтралітету Білорусі в конфлікті,

надання переговорного майданчика для конфліктуючих сторін.

З ким воювала Росія під час навчань "Захід-2017":

У березні поточного року Росія, поєднуючи досягнення ряду політичних цілей з відпрацюванням військової операції, зосередила серйозний військовий контингент на кордоні з Україною, з подальшим його відведенням.

Як відбувалася ескалація навесні 2021 року:

З серпня 2020 року Лукашенко і організована ним група осіб здійснюють силове, включаючи селективне застосування законодавства, придушення громадян Білорусі (поміщення в установи кримінально-виправної системи, видворення з країни та інші способи), які виступають за відновлення законності в Білорусі і відхід Лукашенко від влади.

Для населення Білорусі силове придушення (де факто, репресії) підноситься як запобігання кольорової революції, підготовленої і здійснюваної країнами Заходу (в залежності від поточної кон'юнктури – Польща, Литва, Німеччина, Чехія). Як обгрунтування боротьби з "кольоровою революцією" стало і юридичне знищення великої кількості некомерційних організацій Білорусі.

З листопада 2020 року ЄС і США почали вводити і до теперішнього часу розглядають можливість розширення економічних санкцій проти режиму Лукашенка.

проти режиму Лукашенка. У квітні 2021 року Лукашенко заявив, що США готували його вбивство.

У травні 2021 року під приводом отримання листа про замінування Білорусь посадила в аеропорту літак авіакомпанії Ryanair, на борту якого перебував Роман Протасевич. Далі з'явилася заборона для авіакомпаній Білорусі літати над територією ЄС, до яких приєдналася Україна, а також авіакомпаніям ЄС і України літати над територією Білорусі.

Як заарештували Романа Протасевича:

З травня-червня 2021 року через Білорусь почалася організована масова відправка мігрантів з Іраку, Сирії та інших країн в Литву за допомогою нелегального переходу кордону Білорусь-Литва. 28 червня 2021 року "в зв'язку з введеними Європейським союзом безпрецедентними обмежувальними заходами... Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС".

Надалі потоки були поширені на Польщу і Литву. Зазначені країни сприйняли потоки мігрантів, які нелегально переходять на їх територію з Білорусі, як "гібридну атаку" Лукашенко з метою зняття накладених раніше Євросоюзом санкцій проти режиму Лукашенка.

Сюжет про нелегалів на литовському кордоні:

2 липня 2021 року Лукашенко заявив про завершення масштабної антитерористичної операції, проведеної білоруськими спецслужбами і силовиками (серед іншого, Лукашенко повідомив, що готувався підрив 43-го вузла зв'язку ВМФ Росії "Вилейка" – російського військового об'єкта на території Білорусі). Лукашенко також заявив, що після завершення антитерористичної операції, проведеної в країні, він пред'явить претензії канцлеру Німеччини і "декому з керівництва" ФРН.

проведеної білоруськими спецслужбами і силовиками (серед іншого, Лукашенко повідомив, що готувався підрив 43-го вузла зв'язку ВМФ Росії "Вилейка" – російського військового об'єкта на території Білорусі). Лукашенко також заявив, що після завершення антитерористичної операції, проведеної в країні, він пред'явить претензії канцлеру Німеччини і "декому з керівництва" ФРН. У травні-серпні 2021 року за ініціативою білоруської сторони скорочені посольства в Білорусі ряду країн, зокрема, Латвії, Литви, США.

Після відповідних дій Литви, а потім і Польщі, на нелегальний перехід мігрантами кордону з боку Білорусі, в інформаційній роботі держЗМІ почалася інтенсивна робота з навішування на уряд Литви ярлика "фашистів". В цілому, з весни 2021 року пролукашенківські ЗМІ і блогери розширюють тему асоціації "колективного заходу" з "фашистами".

За базис інформаційної роботи береться історія Другої світової війни, переносяться паралелі фашистів як на опонентів Лукашенка всередині Білорусі, так і зовнішні фактори. 7 червня Лукашенко підписав указ про встановлення "дня народної єдності" на 17 вересня, в день входу радянських військ на територію Польщі того часу в 1939 році. Активна фаза навчань "Захід-2021" завершується 16 вересня.

Сюжет Радіо Свобода про навчання "Захід-2021":

З 2 вересня Польща в ряді регіонів, що межують з Білоруссю, ввела надзвичайний стан у зв'язку з міграційною кризою і навчаннями "Захід-2021". Також на тлі міграційного кризи з 10 вересня литовські військові наділені правом зупиняти, перевіряти і оглядати транспортні засоби, а також вантажі і людей, що знаходяться в них. Крім того, їм дозволено використовувати спеціальні засоби.

9 вересня на бойове чергування заступили російські С-400 в Гродно і Су-30СМ в Барановичах. В цей же день Лукашенко і Путін схвалили програми щодо подальшої інтеграції в рамках двосторонньої інтеграції. Під час зустрічі, як повідомив Володимир Путін, вони обговорили формування єдиного оборонного простору двох країн і питання забезпечення безпеки.

Про інтеграцію Білорусі і Росії:

Деякі навчання, що проходять у вересні 2021 року представлені на карті нижче.

Карта навчань / Telegram-канал Lebiadok

Незважаючи на більш напружену обстановку, кількість акредитованих для висвітлення навчань ЗМІ істотно менше, ніж на навчаннях "Захід-2017". Для спостереження та освітлення в засобах масової інформації активної фази ССН "Захід-2021" акредитовано близько 60 представників ЗМІ, з них 23 іноземних. У 2017 році навчання висвітлювали близько 400 представників засобів масової інформації, в тому числі близько 270 іноземних.

Загальні характеристики навчань "Захід-2021"

Найменування: Спільне стратегічне навчання збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь "Захід-2021".

Керівники навчань: від Республіки Білорусь – начальник Генерального штабу – перший заступник Міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майор Віктор Гулевич, від Російської Федерації – начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації – перший заступник міністра оборони Російської Федерації генерал армії Валерій Герасимов.

Віктор Гулевич і Валерій Герасимов / Фото Twitter Міністерство оборони Росії

На території Республіки Білорусь російську військову делегацію очолює заступник міністра оборони Росії генерал-лейтенант Юнус-Бек Євкуров, причому він бере участь в підготовці навчань на території Білорусі ще з початкового періоду рекогностування.

Про нарощування російської військової могутності на західному кордоні:

Тема навчань: "Застосування угруповань військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

Навчання планові. Декларується оборонний характер навчань.

Навчальні цілі (для ЗС Республіки Білорусь):

підвищення рівня готовності та здатності органів військового управління військ Республіки Білорусь і Російської Федерації до спільних дій при вирішенні завдань забезпечення військової безпеки Союзної держави, їх взаємодії та польовий вишкіл в ході ведення бойових дій; вироблення і апробування варіанта спільних дій в ході відбиття агресії проти Союзної держави в інтересах збереження територіальної цілісності Республіки Білорусь і Російської Федерації; отримання практики командувачами, командирами і штабами з управління військами в ході відбиття агресії проти Союзної держави.

Що таке Союзна держава Лукашенко сказав, коли Росія і Білорусь завершать створення Союзної держави

Навчальні завдання (для Збройних сил Білорусі):

створення угруповання військ (сил) в короткі терміни на основі боєготових в мирний час військових формувань, що володіють високим рівнем мобільності та здатності до ведення автономних дій; управління діями авіації і військ ППО в ході відбиття ударів засобів повітряного нападу умовного противника; апробація нових способів ведення оборонних дій і висадка тактичних повітряних десантів.

Навчання проходять на території:

Республіки Білорусь,

Російської Федерації,

акваторії Балтійського моря.

Активна фаза навчань: з 10 по 16 вересня 2021 року.

Після закінчення навчань в термін до 30 вересня особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка Збройних сил Республіки Білорусь повернуться до пунктів постійної дислокації, а військові частини і підрозділи Збройних сил Російської Федерації залишать територію Республіки Білорусь.

Повернення російських органів військового управління і військ з полігонів Росії в пункти постійної дислокації після участі в навчанні сплановано до середини жовтня 2021 року.

Як проходили навчання "Захід-2021" 12 вересня:

Проведення навчань заплановано в два етапи:

управління угрупованнями військ в ході ведення оборонних бойових дій (пройшов 10-12 вересня);

управління угрупованнями військ в ході завершення розгрому противника і відновлення втраченого положення (пройде 13-16 вересня).

До участі в навчаннях залучаються:

від Збройних сил Республіки Білорусь:

білоруська частина Об'єднаного командування РУВ (С);

органи військового управління об'єднань, управління з'єднань, військових частин і підрозділів ВПС і військ ППО, сил спеціальних операцій Збройних сил, оперативних командувань, родів військ, спеціальних військ, озброєння і тилу Збройних сил, територіальної оборони, інших військ і військових формувань;

від Збройних сил Російської Федерації (за повідомленням російського Міноборони):

російська частина Об'єднаного командування РУВ (С);

війська Західного військового округу, частина органів військового управління військ Центрального військового округу, Повітряно-десантних військ, далекої і військово-транспортної авіації, а також з'єднання та об'єднання Балтійського флоту.

Всього в ССН "Захід-2021" на території Російської Федерації і Республіки Білорусь бере участь до 200 тисяч чоловік особового складу, близько 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі 290 танків, 240 знарядь, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів (за різними оцінками в навчаннях "Захід-2017" брали участь від 60 до 100 тисяч військовослужбовців).

Навчання "Захід-2021" в сюжеті The Sun:

З них на території Республіки Білорусь – 12 800 військовослужбовців (в тому числі близько 2 500 російських військовослужбовців і до 50 казахстанських військовослужбовців зі складу КСОР ОДКБ), до 350 одиниць бронетанкової техніки (в тому числі близько 60 танків ВС Білорусі і близько 70 танків ВС Росії), до 110 одиниць артилерії і РСЗВ (близько 60 одиниць ВС Білорусі та близько 50 одиниць ВС Росії), більше 30 літаків і вертольотів (до 15 ВС Білорусі і до 20 ВС Росії).

– 12 800 військовослужбовців (в тому числі близько 2 500 російських військовослужбовців і до 50 казахстанських військовослужбовців зі складу КСОР ОДКБ), до 350 одиниць бронетанкової техніки (в тому числі близько 60 танків ВС Білорусі і близько 70 танків ВС Росії), до 110 одиниць артилерії і РСЗВ (близько 60 одиниць ВС Білорусі та близько 50 одиниць ВС Росії), більше 30 літаків і вертольотів (до 15 ВС Білорусі і до 20 ВС Росії). На території Російської Федерації (Муліно) в навчаннях буде задіяно майже 400 військовослужбовців та понад 30 одиниць бойової техніки Республіки Білорусь (батальйонна тактична група 19-ї окремої механізованої бригади).

Особливість навчань "Захід 2021" – залучення до участі третіх країн. Так, в спільних практичних діях на території на полігонах Російської Федерації (переважно Муліно) беруть участь підрозділи збройних сил Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизії, Монголії.

Збройні сили Узбекистану, Пакистану та Шрі-Ланки представлені на навчаннях оперативними групами офіцерів у складі штабу керівництва. Представники збройних сил Китаю, В'єтнаму і М'янми беруть участь як спостерігачі.

Від держав – членів Організації Договору про колективну безпеку, Шанхайської організації співробітництва та інших дружніх країн в складі створенного коаліційного угруповання військ в навчанні "Захід-2021" беруть участь близько 2 000 військовослужбовців.

Що таке Організація Договору про колективну безпеку Об'єднання країн колишнього Радянського Союзу, метою якого є військова співпраця з домінуючою роллю Росії. Організація почалася з підписання Ташкентського договору про колективну безпеку 1992 року, а в 2003 році вступив в силу її Статут. На даному етапі в ОДКБ входять Аременія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Колишніми країнами блоку є Азербайджан, Грузія та Узбекистан, а країни-спостерігачі – Афганістан і Сербія. Генсеком ОДКБ з 2020 року є білорус Станіслав Зась.

Для відпрацювання активної фази ССН "Захід-2021" на території Білорусі будуть задіяні: 230-й загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновский", 174-й навчальний полігон ВВС і військ ППО "Доманівський", 210-й авіаційний полігон "Ружанський", полігон "Брестський" (а також, за даними Міністерства оборони Росії, і полігон Чепелєво). На території Російської Федерації будуть задіяні полігони "Хмелівка", "Правдинський", "Добровольський", "Кирилівський", "Струги Червоні", "Дорогобуж", "Погоново", "Муліно" (він же Гороховецький полігон), "Вольський".

Місця проведення навчань "Захід-2021" / Telegram-канал Lebiadok

Однак, це не всі полігони, на яких проходять навчання "Захід-2021" в цілому, оскільки ряд спільних навчань підготовчого плану проходить і на інших полігонах. Так само як і є ряд начань, що формально не входять до ССН "Захід-2021", проте їх можна віднести до таких.

Так, на полігоні Сари-Шаган (Казахстан) проходять заняття з ракетними військами Республіки Білорусь, а саме пуски РСЗВ "Смерч", РК "Точка-У" і РСЗВ "Полонез" (всього в контрольному занятті буде задіяно до 100 одиниць техніки і понад 200 чоловік особового складу). В Білорусі відсутні полігони для пуску ракет з цих комплексів.

Навчання на полігоні Сари-Шаган:

Але, звичайно, ракетні війська будуть задіяні в проведенні операцій за участю Збройних сил Білорусі, ймовірно, в ССН "Захід-2021" нанесення ракетних ударів передбачається, але здійснюється лише на командно-штабному рівні, а на практиці відпрацьовується на полігоні Сари-Шаган. Так само як немає в Білорусі полігонів для відпрацювання пусків ракет систем ППО.

Білоруські військові напередодні брали участь у Спільних навчаннях ППО СНД "Бойова співдружність-2021" на російському полігоні "Ашулук". Незважаючи на те, що Росія не заявляла Ашулук як полігон проведення ССН "Захід-2021", проте, за повідомленням Міністерства оборони РФ, 12 вересня підрозділи ППО ПКС і Західного військового округу перебазовано на нього.

Як відбувались навчання "Бойова співдружність-2021":

На російському полігоні "Пісочне" проходили тактико-спеціальні навчання розвідувальних підрозділів ВДВ Росії і ССО Білорусі (близько 40 військовослужбовців сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі та близько 350 військовослужбовців окремого розвідувального батальйону Іванівського гвардійського з'єднання ВДВ).

У червні на полігоні "Дретунь" пройшло спільне спеціальне навчання з силами радіоелектронної боротьби регіонального угруповання військ (сил) Республіки Білорусь і Російської Федерації. Навчання були одним з етапів підготовки до спільного стратегічного навчання збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2021".

25 серпня білоруські льотчики в рамках спільного спеціального навчання з силами і засобами технічного і тилового забезпечення Збройних сил Білорусі та матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Росії відпрацювали питання посадки на аеродромну ділянку дороги з 82 по 86 км траси М-4 "Мінськ-Могильов". Посадку здійснювали Су-25, Як-130 і Л-39.

26 серпня в ході спільного спеціального навчання з силами і засобами технічного і тилового забезпечення Збройних Сил Білорусі та Росії військовослужбовці відпрацювали відновлення об'єктів транспортної інфраструктури після повітряного нападу противника на навчальному центрі 30-ї окремої залізничної бригади "Лесіще".

Інтерв'ю з командиром 30-ї бригади Юрієм Юнделем:

На 2657-й базі пального ЗС Білорусі було розгорнуто ділянку масової видачі палива, де заправлялася військова техніка Збройних сил Російської Федерації – на ділянці продуктивністю понад 600 кубічних метрів на годину одночасно можуть заправлятися 16 одиниць техніки.

Видача дизельного палива в кількості 110 тонн стала можливою завдяки формуванню запасу пального, яке прибуло з Росії і розміщене білоруськими військовими в місцях зберігання. Паралельно на 230-му російські військовослужбовці відпрацювали охорону і оборону ділянки масової видачі палива, забезпечивши безпеку водіям паливозаправників, які брали участь в процесі завантаження під контролем приймаючої сторони.

Слід зазначити, що в цілому за географією полігонів на території Республіки Білорусь "Захід-2021" став південно-західніше ніж навчання "Захід-2017" (дивіться інфографіку нижче).

Інфографіка полігонів навчань "Захід-2021" / Фото БЕЛТА

Основу навчань "Захід-2021" від ЗС Білорусі складають війська Західного оперативного командування та Сил спеціальних операцій. Від Північно-західного оперативного командування в навчаннях задіяні лише близько 670 чоловік особового складу та понад 30 одиниць озброєння, військової і спеціальної техніки (в тому числі 21 танк і 11 бойових броньованих машин), причому 400 осіб від 19-ї окремої механізованої бригади (входить в ПЗОК) – на території Росії.

Задум навчань

За словами начальника Генерального штабу ЗС Білорусі Віктора Гулевича, при визначенні задуму враховані сучасні підходи до застосування військ (сил) на основі досвіду збройних конфліктів останніх років, заходів оперативної підготовки, а також форм і способів застосування військ, вироблених в збройних силах Білорусі та Росії.

В основу покладено сценарій виникнення кризової ситуації наростання і виникнення конфлікту, пов'язаної з підвищенням активної діяльності незаконних збройних формувань, сепаратистських і міжнародних терористичних організацій, що мають зовнішню підтримку.

В рамках задуму беруть участь дві умовні сторони конфлікту: "Північні", що включають Союзну державу Республіки Полісся та Центральної Федерації, з іншого боку, "Західні" – коаліція зацікавлених держав Нярис, Помор'я, Полярна Республіка, міжнародні терористичні організації.

Сюжет БелсатTV про навчання "Захід-2021":

На навчаннях збройних сил завжди дають умовні найменування, але такі, що не особливо складно зрозуміти, які країни маються на увазі (як приклад, на малюнку знизу карта навчань зв'язку, на якій представлені найменування інших умовних країн. Здогадатися, що за ними стоїть, нескладно).

Білоруські військові / Фото Twitter міністерства оборони Білорусі

Нярис, мабуть, – це Литва, Помор'я – Польща. Полярна Республіка – найменування сил, здатних діяти на півночі. У той же час, незважаючи на залучення військ Північного флоту (хоча Міноборони про його участь з самого початку не повідомляло, проте морпіхи ПФ висадилися в Калінінградській області в рамках навчань). Полярний може означати не тільки місцевість, але і політичні орієнтири. Звертає на себе увагу умовна назва Білорусі – Республіка Полісся, тобто зв'язок з півднем Білорусі. Хоча Україна позначена на відкритих картах як "Нейтральні".

Карта навчань / Фото Twitter міністерства оборони Білорусі

Карта навчань / Фото Twitter міністерства оборони Білорусі

За задумом головною причиною загострення обстановки є прагнення "Західних" дестабілізувати обстановку на території Республіки Полісся і домогтися погіршення відносин між суб'єктами Союзної держави, змінити політичне керівництво в Республіці Полісся і приєднати її західні області до Нярис. Тобто задум відображає те, про що Лукашенко говорив в серпні 2020 року з однією обмовкою, що він заявляв про бажання Польщі приєднати Гродно. Далі за задумом, "Західні" не змогли досягнути своїх цілей і ініціювати внутрішній збройний конфлікт в Республіці Полісся, тому розв'язали агресію проти Союзної держави.

Забезпечення захисту національних інтересів Республіки Полісся та Центральної Федерації передбачається виконанням комплексу заходів щодо створення умов для припинення військових дій на умовах, що відповідають інтересам Союзної держави, в тому числі застосуванням РУВ (С) адекватно рівню військової загрози.

Незважаючи на те, що навчання заявлені як оборонні, другий їх етап – це фактично (контр)наступальна операція. Оцінюючи історичний досвід військових дій Росії, можна сказати, що її військові дії ніколи не зупиняються на кордоні відновлення територіальної цілісності (як передбачає фінал другого етапу навчань), простіше кажучи, вона переходить на територію противника, що і дає їй можливість "припинення військових дій на умовах, що відповідають інтересам" Росії.

В цілому, навчання "Захід-2021" з включенням Балтійського і Північного флотів (а флот – це не просто кораблі, але і десант, і нанесення ракетних ударів, і ППО, останнє, до речі, відпрацьовували в Калінінградській області), а також навчання в ПВО в березні, навчання з Чорноморським флотом і ПКС являють собою рознесене за часом відпрацювання комплексного протистояння військам НАТО (+Україна) на східноєвропейському ТВД з виходом на територію супротивника від оборони або з нанесенням попереджувальних швидких ударів.

Напрями можливих ударів з боку Росії / Фото Telegram-канал Lebiadok

На території Білорусі активно відпрацьовуються завдання форсування водних перешкод підрозділами як білоруських ВС, так і російськими. Нагадаю, у нас Брестська область межує з Польщею по Бугу, а Гомельська – по Дніпру з Україною. Завдання форсування важливі і для прихованого переміщення військ, в тому числі в умовах ведення противником космічної та іншої розвідки, що також входить в завдання, що відпрацьовуються.

Відпрацьовуються завдання відновлення транспортної інфраструктури після ударів засобів повітряного нападу противника (програма Союзної держави з технічного прикриття залізниць останні кілька років активно фінансується з бюджету СД). Завдання цілком актуальне у зв'язку з очікуваним нанесенням противником МРАУ.

Відпрацювання тактичних десантів має двояке значення.

В обороні – це спосіб звільнення зайнятих населених пунктів, наприклад, від НЗФ.

У наступі – це метод швидкого захоплення міста, його керівництва, ключових об'єктів інфраструктури з паралічем системи розгортання територіальних військ і в цілому організації оборони міста до підходу основних військ.

На території Білорусі відпрацьовуються завдання маневреної оборони, частина якої ведення засадних дій на підрозділи противника, що наступає. У наступі під прикриттям ППО і ударної авіації, з урахуванням ведення розвідки всіх видів (одне з завдань, що відпрацьовуються) це можна використовувати і для розгрому противника, який висунувся на звільнення зайнятого тактичним десантом міста чи іншого об'єкта.

Аналітика Chatham House навчань "Захід-2021":

На ССН "Захід-2021" активно відпрацьовується застосування підрозділів територіальних військ, розширення їх завдань. Хоча Україна в рамках навчань віднесена до "Нейтральні", все ж військово-політична обстановка змінюється і конфліктність між Білоруссю і Україною наростає. Виходячи з оцінки висловлювань Лукашенка, ряду військових статей щодо можливих варіантів і способів протистояння двох країн, навряд чи очікується масштабний наступ з боку України, але досить очікувано при загостренній стадії конфлікту (в тому числі в рамках конфлікту СД – країни НАТО) закидання в Білорусь десантно-диверсійних та інших сил, що вимагає додаткові ресурси для боротьби з ними.

Такими ресурсами і є територіальні війська, які можуть бути підтримані силами ССО (по аналогії з навчаннями 2015 року під Єльськом). Також конфлікт з Україною відриває додатковий напрямок нанесення ракетних і авіаційних ударів по Білорусі (не обов'язково саме Україною, можливо, наприклад, нанесення ударів з боку Чорного моря блоком НАТО), що також вимагає зміни підходів до організації ППО Білорусі.

Нові білоруські озброєння, що застосовуються на навчаннях

В ході навчання військ ППО СНД на полігоні "Ашулук" (Російська Федерація), льотчики Барановицької авіабази на багатофункціональних винищувачах Су-30СМ провели успішні пуски чотирьох авіаційних керованих ракет середньої дальності Р-27 по чотирьох мішенях. Всі цілі були успішно уражені. Це перші бойові пуски Р-27, які пройшли ремонт на одному з підприємств науково-технічного кластера "Устя" під Оршею (швидше за все, мова йде про підприємство ВАТ "Кідма тек").

Також пуски ракет здійснив С-300ПС, що пройшов капітальний ремонт на 2566 заводі з ремонту радіоелектронного озброєння. До речі, за словами командира 1-го зенітного ракетного полку ЗС Білорусі Д. Паніна лише в минулому році в полку закінчилися ракети і мішені, які були розроблені в Радянському Союзі і з цього року починається робота на сучасних і перспективних ракетах і мішенях, які повністю мають характеристики сучасних засобів повітряного нападу.

В ході тих же навчань на полігоні Ашулук були проведені успішні випробування трьох радіолокаційних станцій виробництва ВАТ "КБ Радар":

мобільний трьохкоординатний двохдіапазонний радіолокаційний комплекс "Схід-3D";

мобільний радіолокаційний комплекс виявлення маловисотних цілей з кільцевою фазованою антенною решіткою "Роса-РБ-М";

РЛС виявлення малорозмірних цілей "Джерело".

В ході спільного спеціального навчання з силами радіоелектронної боротьби регіонального угруповання військ (сил) Республіки Білорусь і Російської Федерації на полігоні Дретунь були широко задіяні зразки озброєння, військової та спеціальної техніки, які нещодавно надійшли на озброєння. В їх числі – мобільний комплекс радіомоніторингу і радіорадіоподавлення УКХ-зв'язку "Щит-МДМ" (розробка компанії АРБ), автоматизована станція перешкод Р-934УМ2 (ВАТ "КБ Радар").

Як відбуваються навчання "Захід-2021":

28 лютого 2021 року голова ДВПК Дмитро Пантус заявив, що найближчим часом на території іноземної держави відбудеться черговий етап випробувань власної ракети для комплексу "Полонез" з дальністю до 300 кілометрів. Але повідомлень про випробування не надходило. У ці дні на території Казахстану проходять пуски ракет РСЗВ "Полонез", можливо, пройдуть і випробування нової ракети.

Також під час ССН "Захід-2021" перевіряються можливості нових комплексів управління вогнем і систем електромагнітного захисту бронетанкової техніки від протитанкових мін з безконтактними магнітними детонаторами.

Побоювання у зв'язку з навчаннями "Захід-2021"

Основне побоювання, перманентно циркулює ще з навчань "Захід-2017", – це те, що російські війська залишаться на території Білорусі. Це дуже малоймовірно. Росія домоглася розширення своєї військової присутності в Білорусі за рахунок встановлення на бойове чергування російських комплексів С-400 в Гродно, а також розміщення російських літаків з льотчиками на авіабазі в Барановичах (літаки також заступили на бойове чергування). Є прогрес в підписанні інтеграційних карт, тобто, немає Росії особливого сенсу ще більше нагнітати ситуацію, принаймні в найближчі пару місяців.

Про авіабазу в Барановичах:

Слід зазначити, що на білорусько-російських навчаннях "Слов'янське братство-2020" на території Білорусі відпрацьовувалося застосування стратегічної авіації Росії, здатної нести ядерну зброю, а також десантування на Брестський полігон батальйонної тактичної групи з івановського з'єднання ВДВ Росії, що вилетіла з місця постійної дислокації в РФ. В цьому відношенні ССН "Захід-2021" – більш спокійні навчання. І російські десантники тоді не залишилися в Білорусі, незважаючи на активне політичне протистояння ЄС та Лукашенко, а також на тлі переміщень військ, які розпочав на той час Лукашенко.

Генеральний секретар НАТО Столтенберг, який в своєму недавньому висловлюванні згадував навчання "Захід-2017", сказав що тоді Росія розгорнула від 60 до 70 тисяч військовослужбовців, але заявила лише про 12 700, які брали участь в навчаннях на території Білорусі. Це викликало ряд чуток, що мовляв, на території Білорусі було тоді і буде зараз набагато більше російських військових, ніж заявлено. Але справа в тому, що Росія тоді не декларувала загальну кількість учасників навчання "Захід-2017" (велика частина яких проходила на території РФ), і генсек говорив якраз про це недеклароване перевищення, а не про перевищення на території Білорусі. В цьому ж році Росія прямо повідомила загальну кількість учасників – близько 200 тисяч військовослужбовців, при цьому на території Білорусі лише 12 800.

Дискусія Атлантичної Ради з Йенсом Столтенбергом:

В останні місяці біля західних кордонів Білорусі авіазасоби НАТО ведуть активну розвідку, що кратно перевищує рівень 2017 року. Біля кордонів Білорусі та Калінінградської області періодично ведуть розвідку S100D Argus, S102B Korpen (ВПС Швеції), RC-12X Guardrail, E-8C JSTARS, RC-135U Combat Sent, RC-135W Rivet Joint, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, БПЛА RQ-4 Global Hawk (США), RC-135W Rivet Joint (Великобританія), M28 Bryza-1R (Польща).

Тому "прозорість" для НАТО навчань щодо в т.ч. і кількості російських військ на нашій території є кращою, ніж раніше.

До речі, авіарозвідку НАТО відпрацьовують і при ССН "Захід-2021" (дивіться фото нижче).

Кадр з відео роботи штабу коаліційного угруповання військ семи країн в рамках ССН "Захід-2021"

Зберігається ризик провокацій під час або в межах двох тижнів після закінчення ССН "Захід-2021". Підвищує даний ризик як криза з нелегальними мігрантами, так і політика Лукашенко. Причому як в напрямку Литви і Польщі, так і України.

12 вересня прозвучав з його вуст такий вислів: "Ви бачите, як вони себе ведуть. Тому не можна розслаблятися, враховуючи досвід 1941 року, коли ми все втихомирювали, всіх заспокоювали – не відповідайте на провокації та інше, – а потім отримали приголомшливий удар і практично Білорусь втратили за пару-трійку місяців. Історія багато чому вчить. Ми хочемо бути заздалегідь готові, і суть цього – сучасні навчання".