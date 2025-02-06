У Конго в'язні-втікачі зґвалтували і спалили живцем понад 100 жінок, – ООН
- У Демократичній Республіці Конго в'язні втекли з в'язниці Мунзензе і вчинили напад на понад 100 жінок, зґвалтувавши їх і спаливши живцем.
- ООН не змогла провести розслідування через обмеження з боку повстанців M23, тому імена злочинців наразі невідомі.
У місті Гома, що в Демократичній Республіці Конго, чоловіки втекли з в'язниці Мунзензе. Після цього вони зґвалтували і спалили живцем понад 100 ув'язнених жінок
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian та BBC.
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У Конго з в'язниці втекли кілька тисяч осіб
За даними Організації Об'єднаних Націй, трагедія сталась у в'язниці Мунзензе 27 січня, коли бойовики повстанського угрупування М23 почали захоплювати місто Гома. У внутрішньому звіті ООН йдеться, що від 165 до 167 жінок зазнали нападу з боку ув'язнених чоловіків. Більшість цих жінок загинули у вогні після того, як втікачі підпалили в'язницю.
Заступниця голови миротворчих сил ООН у Гомі Вівіан ван де Перре повідомила, що з в'язниці втекли кілька тисяч осіб – раніше у виправному закладі утримувалося близько 4000 чоловіків.
Їх усіх зґвалтували, а потім підпалили жіноче крило. Усі вони померли потім,
– сказала Вівіан ван де Перре.
Миротворці ООН не змогли відвідати в'язницю для подальшого розслідування через обмеження з боку повстанців М23, тому імена злочинців наразі невідомі.
Раніше офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що сексуальне насильство використовується як інструмент ведення війни угрупуваннями бойовиків у Гомі.
Довідка. M23 або "Рух 23 березня" – одна з багатьох збройних груп, що воюють проти конголезьких військ на східних територіях Конго. Назва угруповання походить від мирної угоди, підписаної в березні 2009 року, яку, як стверджує M23, уряд Конго не виконав.