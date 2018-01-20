Конгрес США не підтримав ініціативу про імпічмент Трампа

У палаті представників США проголосували проти проекту резолюції про імпічмент Трампу.

Про це повідомляє Associated Press.

355 конгресменів висловилися проти ініціативи, 66 проголосували "за".

Конгресмен Ел Грін (демократ від Техасу - ред.) виніс на голосування ініціативу про імпічмент Трампу, звинувативши президента США у "розпалюванні ненависті і ворожнечі".

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Це друга спроба Гріна після того, як його спроба висунути на голосування проект імпічменту президенту була відхилена в грудні 2017 року.