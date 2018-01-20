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Конгрес США не підтримав ініціативу про імпічмент Трампа

05:37, сьогодні 348 Читать новость на русском
Конгрес не захотів голосувати за відставку Трампа
Конгрес не захотів голосувати за відставку Трампа / 24 Канал

У палаті представників США проголосували проти проекту резолюції про імпічмент Трампу.

Про це повідомляє Associated Press.

355 конгресменів висловилися проти ініціативи, 66 проголосували "за".

Конгресмен Ел Грін (демократ від Техасу - ред.) виніс на голосування ініціативу про імпічмент Трампу, звинувативши президента США у "розпалюванні ненависті і ворожнечі".

Читайте також: Кремлівські боти в Тwitter активізувалися на захист Трампа

Це друга спроба Гріна після того, як його спроба висунути на голосування проект імпічменту президенту була відхилена в грудні 2017 року.

Теги: США Новини політики Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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