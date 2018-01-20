Кремлівські боти в Тwitter активізувалися на захист Трампа

Контрольовані Кремлем акаунти в Twitter приєднались до вимог республіканців опублікувати засекречений меморандум, який нібито доводить, що ФБР і Мін'юст упереджено ставилися до президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters, передає "Українська правда".

Вимога опублікувати документ поширювалась з хештегом #releasethememo. За 24 години, як зазначає дослідний центр Фонд Маршалла, використання хештега збільшилося на 315,5 відсотка за допомогою акаунтів у Twitter, які є, або підозрююються в тому, що вони знаходяться під контролем Кремля.

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При цьому наголошується, що немає ніяких доказів того, що дії республіканців і росіян скоординовані.

Йдеться про меморандум, складений за дорученням голови Комітету розвідки Палати представників США республіканця Девіна Нуньєса.

За словами джерела в комітеті, меморандум містить "надзвичайно секретний" матеріал про розслідування урядом США можливої ​​змови між передвиборчою кампанією Трампа і Росією.

Деякі республіканці припускають, що меморандум показує, що ФБР і міністерство юстиції упереджено ставляться до президента і разом з розвідувальними агентствами США протиправно стежили за членами команди Трампа у 2016 році