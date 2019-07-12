Конгрес США схвалив поправку, яка передбачає нові санкції проти Росії

Палата представників Конгресу схвалила у четвер поправку до проекту оборонного бюджету на 2020 фінансовий рік. Вона передбачає введення санкцій щодо російського суверенного боргу через втручання у президентські вибори, які проходили у США в 2016 році.

Поправка була запропонована демократами від штату Каліфорнія. Трансляцію засідання проводив телеканал C-Span.

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Які санкції загрожують РФ

Якщо документ, до якого було внесено поправку, все ж приймуть – жоден громадянин США не зможе здійснювати нові угоди з російським суверенним боргом. Поправка передбачає і механізм для зняття цих санкцій, якщо адміністрація США дійде висновку, що Росія може не втручатися в американські вибори принаймні в ході одного виборчого циклу, і якщо Конгрес погодиться з цим висновком.

Нам потрібен серйозний механізм, щоб покарати Росію за те, що вона зробила з нашими попередніми виборами, і стримувати її від втручання в майбутні вибори,

– заявив один з авторів поправки Бредом Шерман.

Сам проект оборонного бюджету загалом, в який і була включена поправка, Палаті представників ще тільки належить схвалити. Якщо законопроект буде затверджений нижньою палатою Конгресу, поправка повинна буде пройти через процедуру узгодження законодавцями обох палат, перш ніж проект оборонного бюджету вже в новій версії відправиться на підпис президенту США Дональду Трампу.

Нещодавно спеціальний прокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер завершив розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США у 2016 році. Загалом воно тривало два роки. За інформацією американських ЗМІ, Мюллер у своєму звіті не рекомендує жодних додаткових обвинувальних висновків.

Як Росія втручалась у американські вибори?Американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення відкидає.



У листопаді 2018 року адвокати Білого дому надали Мюллеру письмові відповіді Трампа на питання про втручання РФ у вибори. Пізніше адвокати Трампа заявили, що президент США більше не буде відповідати на додаткові питання.



За даними The New York Times, під час президентської кампанії 2016 року та після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками Росії або посередниками не менше ніж 100 разів.