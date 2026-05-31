Частина Сумщини залишилася без світла через ворожий обстріл

Російські атаки на Україну не припиняються, страждає, зокрема, прикордоння. Так, 31 травня Конотоп Сумської області залишився без світла через удар противника. Знеструмлення торкнулося й прилеглих міст.

Про це поінформував мер міста Артем Семеніхін.

Що відомо про знеструмлення Сумщини?

Внаслідок ударів по об'єктах критичної інфраструктури Конотоп і весь район залишилися без електропостачання. За словами міського голови, місто продовжують атакувати безпілотники. Через це припинено ще й водопостачання.

Інформацію про відключення світла в регіоні підтвердили й в Сумиобленерго. Так підкреслюють, що єдиною причиною знеструмлень є збройна агресія Росії.

Роботи з відновлення електропостачання тривають безперервно,

– написали енергетики.

Зі свого боку Семеніхін дав доручення підготувати до роботи "Пункти незламності" у Конотопі. Також на водоканалі вже запустили резервні генератори.

Які наслідки обстрілів в інших містах?

Передусім зазначимо, що в Шостці, що так само на Сумщині, раніше фіксували обстріл житлового сектору, внаслідок якого травм зазнала одна людина.

Під ударом ворога перебував і Дніпро. Там виникла пожежа на складі "Нової пошти". Також вибухи чули на Рівненщині, внаслідок чого було пошкоджене неактивне підприємство.

У Слов'янську, Донецької області росіяни атакували заправку й відділення "Нової пошти". Там спалахнули пожежі, які вдалося ліквідувати пожежникам. Наслідки ударів фіксували також і на Чернігівщині та Житомирщині.