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      Конституционный Суд на страже Коломойского

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      Игорь Валерьевич не зря вернулся
      Игорь Валерьевич не зря вернулся / Українська правда

      Эпоха бедности Коломойского продолжает стремительно завершаться. И снова помогает самый честный украинский Суд.

      Теперь Конституционный, который решил, что останавливать коррупционные сделки нельзя согласно Конституции Украины. Ибо, наверняка, в Конституции Украины где-то записано, что коррупция – священное право украинского народа, основная традиция и скрепа, которую трогать нельзя. Особенно если коррупция идет на пользу Игорю Валерьевичу. Это наверняка прописано в какой-то защищенной статье Конституции, которую можно изменить только на референдуме.

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      В общем, усиление борьбы с коррупцией и становление антикоррупционной инфраструктуры налицо. Говорят, пока не официально, что признано неконституционным положение статьи 17 закона "О НАБУ", по которому предоставлено НАБУ полномочия обжаловать в суде коррупционные сделки". А жаловался на попрание Конституции – Игорь Валерьевич, ведь суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку "Запорожского завода ферросплавов" и "Запорожьеоблэнерго", из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

      По состоянию на апрель НАБУ добилось в судах признания недействительными почти 100 сделок на сумму около 5 млрд грн. По решениям судов был возмещен ущерб на около 500 млн грн, а также наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 9 млрд грн. Мелочи, для богатой страны, чье богатство тоже наверняка защищено в Конституции.

      В общем, торжество верховенство права в очередной раз. Игорь Валерьевич не зря вернулся. Конституционный Суд на страже. Ибо украинская Конституция – самая демократическая Конституция в мире. Украинские граждане – самые защищенные. Это Конституционный Суд постановил. Он и камеры не дает включать на дорогах, ибо это священное право украинцев нарушать правила дорожного движения. И "незаконное обогащение" отменил, ибо это священное право украинских политиков – незаконно обогащаться. Судьям ли Конституционного Суда это не знать?

      Но есть одно "но". Отмена статьи о "незаконном обогащении" уже дорого стоила Украине и пока блокирует сотрудничество с МВФ, создавая риски неопределенности и в том числе не давая НБУ снижать ставку, удешевляя кредиты в стране. А сейчас Конституционный Суд своими ручками тронул еще один закон, который был принят в рамках сотрудничества с МВФ. Как вы думаете, какая будет реакция МВФ, настаивающего, что борьба с коррупцией – это приоритет номер один.

      И данное решение сразу будет стоить Украине миллиарды гривен, которые просто отдадут преступникам назад. Ведь Конституция их защищает. Но также это решение создает нам еще одну проблему во взаимоотношении с МВФ. И значит, может стоить нам всем экономической стабильности, создавая новые проблемы. И это точно не проблемы Игоря Валерьевича. И это точно не проблемы судей Конституционного Суда.

      Автор: Сергей Фурса
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Конституційний суд Корупція Ігор Коломойський МВФ
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