Конституційний суд хочуть перенести з Києва до Харкова

До Верховної Ради внесли проєкт, яким хочуть змінити закон "Про Конституційний Суд України". Стосуються зміни його розташування, а також того, коли членам суду йти у відпустки і чи можуть цю високу посаду займати іноземці.

Ініціатором законопроєкту стала депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова. Текст законопроєкту опублікований на сайті Верховної Ради.

До цього Конституційний суд визнав судову реформу Зеленського частково неконституційною

Проєкт закону, як вказано у назві, стосується посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного Суду України. У першому ж пункті йдеться про зміну міста: з "Києва" на "Харків". У наступному – про те, що обіймати посаду судді КС не можуть громадянин іншої держави.

А третій пункт стосується того, що у щорічну оплачувану відпустку судді Конституційного суду повинні йти одночасно.

Проєкт зареєстрували у Раді 3 квітня, а 6 квітня відправили на розгляд профільного комітету.

Що відомо про Третьякову? Галина Третьякова – голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, керівник громадської організації "Інститут Громадянських Свобод". Потрапила до Верховної Ради за №47 у списку партії "Слуга народу". Є фінансовою експерткою і громадською діячкою, генеральний директор Української федерації убезпечення.