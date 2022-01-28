За їхньою версією, каменем спотикання стала нібито загроза російського вторгнення. Мовляв, Байден стверджував, що це практично неминуче і планується на лютий.

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Зеленський переконував його у тому, що не все так однозначно. Як було насправді, знають лише Байден, Зеленський і ще кілька осіб, які були присутніми під час розмови. Зі своєї сторони, і Білий дім, і Банкова подібну інтерпретацію розмови агенцією CNN вже спростували.

Кажуть, все, що там написали ЗМІ, повністю розходиться з фактами. Емілі Хорн – речниця Ради нацбезпеки США – просто назвала той допис брехливим.

Про що говорили під час розмови

Про що ж тоді говорили? Про те, що Україна готова до зустрічі лідерів у нормандському форматі, а не радників. І готова провести її у Берліні, Франції, Туреччині або Польщі. Але не в Росії, як це пропонує Сергій Лавров.

Не забувши водночас традиційно додати, що Кремль готовий обговорювати лише відносини між двома країнами, але не російську агресію на Донбасі, оскільки це нібито "внутрішньоукраїнська криза". Тому я й кажу, що тут у нас знову глухий кут.

У розмові Байдена і Зеленського також мовилось:

про підтримку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та домовленість щодо припинення вогню;

про можливості надання фінансової допомоги нашій країні;

про подальше посилення оборони України з боку США і не тільки;

про готовність Вашингтона та інших союзників відреагувати, якщо Росія нападе на Україну.

Утім поговорили і поговорили, я б більше хотіла наголосити на тому, чи всім західним ЗМІ не можна беззаперечно вірити чи тільки CNN?

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Бо водночас Wall Street Journal з посиланням на анонімних представників західних оборонних відомств у статті пише, що Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною, а це означає, що Кремль у повній бойовій готовності. Хоча і ці кроки все ще не означають, що напад неминучий.

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Що наговорив Лукашенко

"Буде війна чи ні. Так, вона буде. Але тільки у двох випадках. Якщо проти Білорусі буде здійснена пряма агресія. Якщо проти Білорусі буде розв'язана гаряча війна, ми всі як один (і навіть ті, хто не хочуть) станемо на захист нашої землі і нашої батьківщини", – заявив Лукашенко.

Причина "номер 2": "Другий момент, коли бути війні і Білорусь в ній братиме участь, якщо на нашого союзника, Росію, здійснять напад. Основа цьому – наші союзні домовленості", – додав самопроголошений президент.



Бійці Росії більше загрожують Білорусі, ніж Україні / Фото Getty Images

Якщо дійшло до Союзної держави, то хочу навести цитату Олексія Резнікова. Він вважає, що та техніка й бійці, яких Росія надсилає до Білорусі нібито для спільних навчань, більше загрожують самій Білорусі, ніж Україні.

Адже їх навала все більше стає схожою на окупацію, аніж на підсилення. На тих "вежливых зелених чоловічків", які свого часу з'явилися у Криму.

По-перше, жодної загрози для Білорусі від України не існує загалом, це нонсенc. Бо у нас дуже теплі почуття до білоруського народу, я на цьому наголошую, а не до самопроголошених диктаторів.

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По-друге, щодо Росії, то її взагалі ніхто чіпати не збирався, бо воно як те, що паличкою гидко взяти. Попри все, чіпати не хочемо, але говорити мусимо. Бо вони продовжують "вошколупитись у нас на кордонах".

За словами міністра Резнікова, якщо раніше на наших кордонах було приблизно 112 тисяч військових, то тепер вже із морською та авіаційною компонентою – приблизно 130 тисяч.

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