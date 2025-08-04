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24 Канал Новини України Сибіга розповів про плани посилити українську консульську присутність у Польщі
4 серпня, 19:23
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Сибіга розповів про плани посилити українську консульську присутність у Польщі

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Україна планує відкриття нових консульських установ у Ряшеві й Познані.
  • Сибіга розповів детальніше про плани посилити українську консульську присутність у Польщі.

Україна має намір відкрити нові консульські установи у Польщі. Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга розповів про посилення консульської присутності в сусідній Польщі.

Про це він розповів міністр в інтерв'ю Укрінформу, інформує 24 Канал.

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Що розповів Сибіга про консульства в Польщі?

 Очільник зовнішньополітичного відомства підтвердив, що наша країна справді планує посилити українську консульську присутність у Польщі, "виходячи з необхідності посилення захисту наших громадян". 

Це один із пріоритетів, який ще раз був зафіксований за результатами наради керівників дипломатичних установ (України), 
– сказав Сибіга.

Він розповів, що в планах до кінця року започаткувати діяльність консульства у Ряшеві

Іншу консульську установу відкриють у Познані

Ми зараз активно працюємо над вирішенням логістичних питань та відповідного кадрового наповнення. Але ці конкретні рішення спрямовані на посилення захисту наших громадян, 
– розповів Сибіга.

Він наголосив, що Польща – одна з найбільших країн за кількістю громадян України, і "ми дуже хочемо, щоб вони відчували опіку своєї держави".

 