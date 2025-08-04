Україна має намір відкрити нові консульські установи у Польщі. Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга розповів про посилення консульської присутності в сусідній Польщі.

Про це він розповів міністр в інтерв'ю Укрінформу, інформує 24 Канал.

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Що розповів Сибіга про консульства в Польщі?

Очільник зовнішньополітичного відомства підтвердив, що наша країна справді планує посилити українську консульську присутність у Польщі, "виходячи з необхідності посилення захисту наших громадян".

Це один із пріоритетів, який ще раз був зафіксований за результатами наради керівників дипломатичних установ (України),

– сказав Сибіга.

Він розповів, що в планах до кінця року започаткувати діяльність консульства у Ряшеві.

Іншу консульську установу відкриють у Познані.

Ми зараз активно працюємо над вирішенням логістичних питань та відповідного кадрового наповнення. Але ці конкретні рішення спрямовані на посилення захисту наших громадян,

– розповів Сибіга.

Він наголосив, що Польща – одна з найбільших країн за кількістю громадян України, і "ми дуже хочемо, щоб вони відчували опіку своєї держави".