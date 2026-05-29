Готували теракт в Одесі: ГУР, СБУ та ВМС ліквідували канал контрабанди зброї з Абхазії

Співробітники "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України спільно зі Службою безпеки України та ВМС України провели багатоетапну спецоперацію, робота над якою тривала понад рік. Внаслідок успішних дій було ліквідовано канал російської контрабанди з території Абхазії через Чорне море.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України та СБУ.

Як працював канал контрабанди зброї з Абхазії через Чорне море?

У ГУР розповіли, що у межах операції викрили та припинили діяльність організованої злочинної групи, причетної до контрабанди підакцизних товарів, незаконного переправлення осіб через державний кордон України та переміщення вибухонебезпечних предметів з підконтрольної Росії території Абхазії, яка є суверенною частиною Грузії.

За даними розвідки, цей канал контрабанди функціонував через акваторію Чорного моря.

Фігуранти використовували цивільні плавзасоби для транспортування великих партій тютюнових виробів, приховуючи серед вантажу засоби ураження та безпілотні системи російського виробництва,

– зазначили у ГУР.

Організатори схеми намагалися використати ресурси сектору безпеки й оборони України для логістичного супроводу незаконних вантажів у районі острова Зміїний.

"Під час фінальної фази спецоперації затримано учасників групи безпосередньо під час спроби незаконного переправлення особи через державний кордон України та транспортування чергової партії контрабандного вантажу", – розповіли розвідники.

Українська розвідка, СБУ та ВМС викрили контрабанду з території Абхазії через Чорне море

Внаслідок обшуків на території Одеської та Чернівецької областей було вилучено:

1 800 коробів контрафактних тютюнових виробів;

засоби зв'язку та документацію;

незаконно перероблену автоматичну зброю;

російський БпЛА з бойовою частиною, прихований серед контрабандного вантажу.

Наразі тривають слідчі дії та процесуальні заходи щодо притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності.

Яка була основна мета контрабандистів зброї?

У СБУ додали, що затримані контрабандисти на замовлення ФСБ Росії мали доправити засоби ураження, зокрема ударний БпЛА на оптоволоконному управлінні з вибухівкою, в Одесу. Таким чином окупанти хотіли влаштувати теракт у місті.

Маршрут контрабандистів пролягав у напрямку нейтральних вод у районі острова Зміїний, де їхній товар перевантажували з основного судна на маломірні катери, щоб приховано доставити до одеського узбережжя,

– розповіли у Службі безпеки.

Працівники СБУ затримали 4 зловмисників "на гарячому", коли вони доправили підакцизну продукцію з бойовими засобами ураження в район одеського порту.

Зловмисників, які мали доставити контрабанду, зловили "на гарячому"

"Як встановило розслідування, організатором контрабандного каналу є одеський підприємець, який перебуває за кордоном і займається нелегальним бізнесом у тимчасово окупованій Абхазії. В обмін на "дозвіл" займатися контрабандою на Кавказі він пішов на співпрацю з ФСБ", – зазначили у СБУ.

У Службі безпеки зауважили, що до незаконної діяльності одеський підприємець залучив трьох ділків з Одеси та місцевого прикордонника, який мав гарантувати безперешкодне проходження суден фігурантів до узбережжя міста.

Крім цього, на зворотному шляху зловмисники мали забрати з міста брата організатора каналу і морськими плавзасобами вивезти його за межі України.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів за контрабанду зброї та підакцизних товарів, а також оголошення про підозру іншим учасникам протиправної схеми.

Організатору схеми готується заочне повідомлення про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

