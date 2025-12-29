Військовим платитимуть втричі більше, ніж зараз, – Сирський про нові контракти

Міністерство оборони готує нові контракти для військових. Так, передбачено більше грошове забезпечення та терміни служби.

Про це 24 Каналу розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зауваживши, що Сили оборони довго йшли до цих контрактів. Наразі йдуть ще певні доопрацювання. Але проєкт близький до завершальної стадії.

Якими будуть нові контракти?

Як наголосив Сирський, нові контракти розробляє Міністерство оборони разом з Генштабом та іншими зацікавленими структурами. Все відбувається під особистим наглядом президента.

Важливо, що нові контракти міститимуть конкретні терміни. А грошова винагорода буде значно більшою, ніж зараз.

Військовослужбовець буде отримувати грошове забезпечення, яке щонайменше в 3 рази більше, ніж на сьогодні. При цьому будуть зберігати премії та інші додаткові виплати. Довго йшли до цього контракту. Я так розумію, що він вже десь на виході,

– сказав Сирський.

Нові контракти до Сил оборони України: коротко