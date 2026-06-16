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24 Канал Новини України Укладати контракти із ЗСУ та ДССТ стало простіше: це можна зробити через Армія+
16 червня, 12:32
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Оновлено - 12:41, 16 червня

Укладати контракти із ЗСУ та ДССТ стало простіше: це можна зробити через Армія+

Діана Подзігун

Подати рапорт на укладання нового контракту із ЗСУ чи ДССТ відтепер можна через застосунок Армія+. Новий сервіс дозволяє оформити заявку онлайн без зайвих процедур.

Про це інформує Міністерство оборони України.

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Як оформити рапорт на укладання нового контракту через Армія+?

Для подання рапорту необхідно у застосунку Армія+  перейти до розділу "Сервіси" та обрати послугу "Контракти". 

Далі військовослужбовець має вказати: 

  • тип контракту,
  • номер військової частини,
  • бажану посаду,
  • своє звання та поточну посаду.

Останнім кроком необхідно підтвердити умови контракту й залишити контактний номер телефону для зворотного зв'язку. 

Після цього рапорт автоматично надходить на розгляд до обраної військової частини.

У відомстві зауважили, що вказувати Армія ID безпосереднього командира не потрібно. Статус рапорту можна відстежувати в розділі "Рапорти".

Нагадаємо, з 15 червня в Україні запрацювала оновлена система військових контрактів. Вони зокрема передбачають чітко визначені терміни служби, гарантовану відстрочку, оновлену систему виплат, додаткові бонуси за бойову роботу, можливість отримувати надбавки залежно від складності завдань.

В Міноборони визначили декілька типів контрактів. Ідеться про піхотно-штурмовий контракт, бойовий контракт, базовий контракт.

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