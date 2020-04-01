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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Павло Ковтонюк
      Заступник міністра охорони здоров'я з 2016 по 2019 роки

      Контратака на COVID-19: як Україна може виграти час та зберегти життя людей

      -
      Чому потрібно більше тестувати на коронавірус? / zoda.gov.ua

      В Україні стратегія зустрічати потік випадків COVID-19 на порозі лікарень призведе до катастрофи.

      Світ коронавірусу дуже змінився. Картина поширення COVID-19 тепер зовсім інша, ніж навіть тиждень тому. Китай, Корея залишилися далеко в минулому, і центром пандемії на сьогодні є Сполучені Штати. У одному Нью-Йорку виявлених випадків більше, ніж у всій Німеччині.

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      Другим центром є Західна Європа, а саме Італія та Іспанія, до яких наближаються Німеччина та Франція. В перших двох виявлені випадки схоже вийшли на "плато", а отже епідемія йде на спад (не забуваємо, що виявлені випадки показують картину зараження 1 – 2 тижневої давнини). Це очікуваний результат жорстких заходів соціального дистанціювання. Будемо мати надію, що найближчим часом ці країни перейдуть у "контратаку" шляхом тестування, локазілізації та ізоляції випадків.

      Україна залишається одною з країн з невеликою кількістю виявлених випадків. Одна з причин – ми досі одні з останніх у світі за показником проведених тестів. Друга – карантин, який триває уже два тижні. Сформувалися два епіцентри виявлених випадків – Західні області (Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська) та Київ з суміжними областями. Цілком логічно, адже це головні "ворота" для в'їзду із Західної Європи.

      ВООЗ опублікувала рекомендації для європейських систем охорони здоров'я щодо відповіді на пандемію. Це важливий документ, який містить прямий перелік дій для урядів щодо підготовки своїх систем. Про сам перелік дій напишу пізніше. Зараз лише скажу, що мені особливо подобається.

      Кожен напрямок дій описаний для чотирьох сценаріїв. Перший – немає випадків, другий – одиничні спорадичні випадки, третій – кластери пов'язаних випадків, четвертий – "повномасштабне" внутрішнє поширення.

      Чому це важливо? Якщо подивитися на Україну в цілому, то вона знаходиться у третьому сценарії – "кластери випадків". Але насправді всередині країни є лише 6 таких областей. Інші області мають діяти за іншими сценаріями з метою попередити кластери. А шість областей повинні робити все щоб уникнути четвертого сценарію.
      Документ.
      Перелік дій за сценаріями.

      За останній час Україна вжила деяких із важливих заходів, які рекомендує ВООЗ. Міністерство оновило алгоритм лікування пацієнтів на COVID-19 (Наказ МОЗ) Зокрема у ньому є алгоритм тестування, наближений до того, що радить Європейський центр контролю за захворюваннями. Щоправда, навіть новий алгоритм не позбувся проблеми надмірного фокусу на лікарнях – туди мають везти усіх пацієнтів, навіть легких щоб просто зробити тест. Я вважаю це великою помилкою, адже лікарні – найбільш обмежений ресурс в умовах збільшення кількості випадків.

      Щодо лікарень, то МОЗ разом з Національною службою здоров'я України нарешті визначилися з 240 закладами, які мають приймати випадки COVID-19. Дуже важливо, що у нас з'явилися ці дані. Більше того, НСЗУ зробило окремий дешборд з інформацією про ці лікарні. Нарешті маємо уявлення (з усіма "але") про готовність лікарняної мережі до епідемії. Її аналіз показує очікуване: потужності дуже і дуже скромні.

      Зверніть увагу: Коронавірус – стрес-тест для сучасного світу

      Особливо якщо взяти до уваги те, що епіцентри будуть лише в кількох регіонах, а не рівномірно розподілені по країні. У багатьох регіонах апарати ШВЛ розкидані по одному-два у районних лікарнях. Дуже мало ліжок інтенсивної терапії, які мають приймати тяжкі, але не критичні випадки.

      Але добра новина в тому, що зроблено перший крок до плану дій щодо мережі.
      Також думаю, що повинно бути очевидно, що в Україні стратегія зустрічати потік випадків COVID-19 на порозі лікарень призведе до катастрофи. Дуже важливо змінити фокус на тестування, виявлення, ізоляцію на ранніх етапах.

      Автор: Павло Ковтонюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Публікації Карантин в Україні 2020 ВООЗ
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