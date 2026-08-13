26 населених пунктів звільнено: Світан пояснив успіх ЗСУ на Олександрівському напрямку

З початку року українські військові звільнили 26 населених пунктів на Олександрівському напрямку, повернувши під контроль понад 745 квадратних кілометрів території. Значна частина успіху ЗСУ пов'язана з особливостями місцевості та тактикою, яку українські сили застосовують на цьому напрямку.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що російським військам географічно складно наступати в цьому районі. Водночас частину звільнених населених пунктів українські військові фактично повертали з так званої сірої зони.

Чому росіянам складно наступати на Олександрівському напрямку

За словами Романа Світана, йдеться про ділянку на стику Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей – приблизно від Гуляйполя до Покровська, включно з районом Олександрівського напрямку.

Російським військам тут незручно вести наступ, оскільки вони рухаються з нижчих позицій до вищих. Українські сили натомість мають вигідніші оборонні позиції, адже місцевість поступово підіймається у напрямку Донецького кряжа.

Частина населених пунктів, які зараз ДШВ або Драпатий позначають як взяті під контроль, повернуті під контроль іноді саме із сірої зони. Тобто там не всюди були росіяни як такі, але було дуже складно брати їх під контроль,

– зазначив полковник запасу.

Він наголосив, що росіяни також використовують дрони для створення своєї "кілзони", через що пересування військ і встановлення контролю над територіями стає надзвичайно складним.

Важливо! Володимир Зеленський оголосив про звільнення 26 населених пунктів на Олександрівському напрямку в ході тривалого наступу. З січня по серпень 2026 року українські підрозділи повернули під контроль 745 квадратних кілометрів окупованих територій. Окрім очищення земель, Сили оборони завдали загарбникам великих втрат у живій силі та суттєво поповнили обмінний фонд.

Тому, за словами Світана, на цьому напрямку могло не бути масштабних прямих боїв за кожен населений пункт. Водночас українські підрозділи поступово просувалися та займали передові рубежі.

Чому успіх ЗСУ залишався непомітним

Світан пояснив, що інформаційна тиша навколо операції значною мірою пов'язана саме зі специфікою сірої зони. Якщо територія не має чіткого контролю однієї зі сторін, її звільнення може не супроводжуватися масштабними штурмами та відповідно не потрапляти в інформаційний простір.

Полковник запасу про успіхи Сил оборони на фронті: відео

Сіра зона – вона і в Африці сіра зона, тільки там буває до 20 – 30 кілометрів між частинами, що протистоять. Частина військових підрозділів займає цю сіру зону, позначаючи її як свою,

– пояснив експерт.

Цікаво, що нинішня тактика відповідає ширшому стратегічному задуму – виконувати завдання зі знищення противника не лише під час наступу, а й перебуваючи в обороні.