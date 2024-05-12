Детальніше про задум ворога 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. До слова, аналітики ISW назвали російську операцію у Харківській області "ризиковим кроком", проте у такий спосіб Кремль сподівається обмежити українські контрнаступи.

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Головні цілі російського наступу

Російський наступ на Харківщину має декілька цілей. Перша – відволікання наших сил, відтягування і розтягування їх по фронту.

На жаль, у нас з Росією великий кордон й вони розуміють, що невеликими атаками 3 – 5 батальйонів можуть змусити нас постійно маневрувати, очікуючи головного удару. Тут потрібно, щоб розвідка постійно відстежувала переміщення російських резервів,

– зазначив Костенко.

Друга – окупанти хочуть створити так звану "санітарну зону", яка, на думку ворога, унеможливить проникнення з території України наших військ, чи російських добровольців, які неодноразово робили рейди на ворожу територію. Дії РДК та легіону "Свобода Росії" били по репутації та авторитету Владіміра Путіна.

"Окупанти хочуть зробити "санітарну зону", щоб бойові дії не переміщались на територію Росії", – підсумував секретар оборонного комітету Верховної Ради.

"У планах ворога ще одна лінія Суровікіна"

Росіяни постійно кричать про те, що їм потрібна "буферна зона", аби нібито не обстрілювали Бєлгород. Як зазначив Костенко, основне завдання ворога – унеможливити перекидання бойових дій на російську територію.

Я думаю, що в них є план зробити ще одну лінію Суровікіна, аби ми не змогли бити по російській території тактичним озброєнням,

– зауважив секретар оборонного комітету Верховної Ради.

Російські загарбники розуміють, що для того, щоб убезпечити кордон треба зробити лінію суцільних загороджень, до прикладу, 20 кілометрову зону, потім кілька кілометрів будуть суцільні мінні поля по території України та інженерні загородження.

Що означатиме серйозний прорив окупантів

Сполучені Штати очікують, що російські сили продовжать просування в межах своєї нової спроби наступу на півночі Харківської області, але Вашингтон не очікує серйозних проривів.

Якщо ми говоримо про стратегічний наступ, то серйозний прорив – коли проривається оборона, розширюється плацдарм, ворог вклинюється на велику дальність в оборону й потім оточується певна кількість військ,

– додав Костенко.

Те, що відбувається зараз на півночі Харківщини – це навіть не прориви, тому що росіяни не вклинились в оборону. Вони пройшли наші підрозділи забезпечення й дійшли до ліній оборони.

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