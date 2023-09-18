Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зазначивши, що зараз ЗСУ перейшли до контрнаступальних операцій тактичного рівня.

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Завершується етап підготовки тактичних дій

Українські військовослужбовці продовжують нищити ресурси ворога в тих секторах, де їм вигідно, щоб завдати по них потужні удари із новітньої техніки озброєння, яка може ліквідовувати колосальну кількість сил ворога.

Касетні боєприпаси або удари HIMARS, далекобійною артилерією на 40 – 60 кілометрів нищать буквально всі ресурси ворога, а також його укріпленні позиції на Сході та Півдні,

– зазначив генерал армії.

Етап підготовки тактичних дій проходить, за словами Маломужа, і розпочинається етап стратегічних наступальних операцій. Однак це наразі в теорії, адже це війна і ворог також прораховує різні варіанти.

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Водночас росіяни не мають достатньо резервів, тому знімають підрозділи десантних військ та системи вогню різного типу з Куп'янського напрямку та спрямовують їх на Запорізький напрямок в район Токмаку. Адже ворог знає, що українські сили проб'ють тут його оборону, переріжуть комунікації та будуть рухатись до Азовського моря.

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Звільнення Токмака надзвичайно важливе

Водночас окупанти, розуміючи неминучість українського контрнаступу, посилюють укріплення Токмака та розглядають варіанти відступу.

Адже противник усвідомлює, що це місто є їхньою логістичною артерією – через Токмак проходить 75% надходжень – живої сили, техніки, боєприпасів – зі Східного регіону на фронт. І лише 25% – через Керченський міст.

Сьогодні звільнення Токмака надзвичайно важливе, адже тоді Сили оборони повністю обріжуть всю комунікацію ворога. А якщо далі звільнять Бердянськ та Мелітополь, то вийдуть до Азовського моря. І тоді відбудеться напівоточення великого секторального угруповання росіян в Херсонській та Запорізькі області. А якщо вдаримо з боку Херсона, тоді буде повне їх оточення,

– наголосив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Такі дії ЗСУ дозволять закрити ворога у величезному стратегічному "мішку" без комунікацій зі Сходу та з Криму.

"Це вже і є стратегічною операцією, яка дозволяє звільнити і тимчасово окупований Південь, а в перспективі й Схід України", – зауважив Микола Маломуж.

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