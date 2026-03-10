Контратаки українських військ на півдні можуть зірвати плани Росії щодо наступу, – ISW

Сили оборони проводять контратаки не лише на напрямках Олександрівки та Гуляйполя, а й у західній частині Запорізької області. Успіхи ЗСУ мають тактичні, оперативні і стратегічні наслідки, які можуть зірвати плани Росії щодо весняно-літнього наступу.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як Сили оборони змінили ситуацію на фронті?

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 9 березня повідомив, що російське угруповання військ "Дніпро", яке діє в Запорізькій та Херсонській областях, фактично зупинило просування поблизу Оріхова та на ділянці на захід від нього, на південь від Запоріжжя.

За його словами, українські контратаки на напрямку Річне – Приморське (обидва населені пункти розташовані на південь від Запоріжжя) змусили російські малі штурмові групи відступити з північної та центральної частини Приморського.

Машовець також повідомив, що українські сили вибили російські війська з Новояковлівки та північної частини Лук'янівського (обидва населені пункти на південний схід від Запоріжжя), а також відтіснили їх на південь від Павлівки.

Обмежені резерви особового складу можуть ускладнити плани Росії на інших ділянках фронту. Перекидання військ із Донеччини до Запорізької області може завадити запланованому весняно-літньому наступу Росії на так званий "пояс фортець" України,

– йдеться у звіті ISW.

За словами аналітиків, той факт, що серія українських тактичних контратак змушує Росію ухвалювати рішення на оперативному й стратегічному рівнях, свідчить про те, що російські сили значно розтягнуті навіть у підготовці до запланованого великого наступу.

У таких умовах Кремлю, ймовірно, доведеться або відмовитися від попередніх планів весняно-літнього наступу, або суттєво їх скоригувати – на Донеччині, у Запорізькій області або на обох напрямках одразу.

Яких успіхів досягли ЗСУ?