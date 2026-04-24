Прорив на 15 кілометрів і 600 вбитих ворогів: полк "Скеля" розкрив деталі операції під Терновим

Українські військові здійснили прорив на 15 кілометрів і вийшли в тил російських сил на Олександрівському напрямку. У результаті боїв українські захисники змогли зайняти село Тернове та створити плацдарм для подальшого наступу.

Унікальні деталі операції вперше оприлюднив 425-й полк "Скеля".

Як відбувався наступ на Олександрівському напрямку?

Під час цієї операції українські військові здійснили глибокий прорив оборони противника на відстань до 15 кілометрів і змогли вийти йому в тил.

Ключовим результатом стало звільнення та утримання села Тернове. Це дозволило створити важливий плацдарм, який відкриває можливості для подальших наступальних дій українських сил. Як повідомляють у підрозділі, операція була ретельно спланована та реалізована завдяки злагодженій роботі різних бойових підрозділів.

Особливу роль відіграли штурмові групи, які діяли у тісній взаємодії та ухвалювали рішення безпосередньо на полі бою. За перший місяць боїв у самому Терновому та на його околицях було ліквідовано понад 600 російських окупантів. Це суттєво послабило позиції ворога на цій ділянці фронту.

У відео, яке оприлюднив полк "Скеля", показані ексклюзивні кадри з місця подій, а також пояснюється, як саме українським силам вдалося обійти оборону противника, закріпитися на нових позиціях і втримати їх під тиском ворога. Командири підрозділів наголошують, що успіх операції став можливим завдяки ретельному плануванню, гнучкості в ухваленні рішень та високому рівню взаємодії між підрозділами.

Отриманий плацдарм наразі має важливе стратегічне значення та може бути використаний для подальшого розвитку наступу українських сил на цьому напрямку.

Яка зараз ситуація на фронті?

Ситуація на фронті залишається напруженою, російські війська продовжують обмежені наступальні дії одразу на кількох напрямках. За даними Інституту вивчення війни, ворог активізувався у Сумській області, зосереджуючи зусилля на схід і південний схід від міста Суми та просуваючись уздовж кордону.

На Харківщині окупанти проводять диверсійні дії та посилюють удари по тилових районах, зокрема по Богодухову, намагаючись ускладнити логістику українських сил між Сумами та Харковом. Окупанти також здійснюють моторизовані штурми невеликими підрозділами.

Загалом, як зазначають аналітики, російські війська намагаються врятувати темпи весняного наступу, посилюючи тиск одночасно на кількох ділянках фронту. Водночас Сили оборони України утримують ключові рубежі та зривають спроби противника досягти оперативного прориву.