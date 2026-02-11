Залишились без "вух" та "очей": полковник запасу пояснив істерику воєнкорів про контрнаступ ЗСУ

З'явилася неофіційна інформація, що українські війська могли розпочати контрнаступальні дії на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомляють окупанти, однак Україна не підтверджує такі заяви. Це може бути пов'язано із певними труднощами противника на полі бою.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що на Запорізькому фронті тривають стабілізаційні операції. За його словами, це контрнаступальні дії, але тактичного рівня.

Чи розпочали ЗСУ контрнаступ?

Роман Світан вважає, що Сили оборони, на жаль, зараз не мають достатньо потужностей, щоб розпочинати стратегічні наступальні операції.

Всі розуміють чому. У росіян 700-тисячна армія. Практично у всіх населених пунктах на окупованих територіях є війська противника,

– сказав він.

Пресслужба України раніше повідомляла, що наші війська не ведуть наступальних операцій і поки таких планів немає.

Важливо! Військовослужбовець і політолог Кирило Сазонов вважає, що формат контрнаступу України змінився. Швидких і масштабних проривів, як у 2022 році, вже не очікують. За його словами, нині війна зводиться до серії локальних маневрів і поступового тиску, адже Росія не має стратегічних резервів. Саме це дає можливість для повільного, але системного витіснення противника.

Полковник ЗСУ в запасі підкреслив, що Сили оборони розпочали стабілізаційні дії тактичного рівня в районі Покровського, що на Дніпропетровщині.

Де розташоване Покровське: карта

Це спроба не дати росіянам вийти на трасу Донецьк – Запоріжжя, щоб наступати на Запоріжжя із північного сходу, відрізавши наші Гуляйпільський та Оріхівський гарнізони. Саме тому не можна було пустити росіян до Покровського,

– наголосив він.

Окупанти докладають багато зусиль, щоб здобути успіхи на цьому напрямку, проте українські військові здійснюють там тактичні контрнаступальні дії.

Крім того, за словами Романа Світана, окупанти зараз залишились без "вух" та "очей" на фронті через відключення Starlink. Це також серйозно ускладнює становище противника на полі бою. Україна має шанс покращити свої оборонні позиції, з огляду на це.

Яка ситуація на полі бою?