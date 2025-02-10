ЗСУ розпочали контратаки, щоб сповільнити наступ Росії, – Le Figaro

Останнім часом Сили оборони відновили обмежені контратаки у кількох ділянках фронту. ЗСУ намагаються повернути ініціативу у Курській області, а також у районі Торецька та Покровська.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

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Що відомо про контратаки ЗСУ на фронті

Так, темпи просувань росіян на фронті останнім часом знизилися. У січні ворогу вдалося захопити 331 кілометр квадратний проти 416 кілометрів квадратних у грудні, чи 714 – у листопаді. Як зазначає видання "твердий захист" України все ще тримається.

Останніми тижнями українські сили навіть розпочали локалізовані контратаки по всій лінії фронту,

– уточнюють аналітики.

Щодо Курської області, що ЗСУ вдалося просунутися на 10 кілометрів квадратних на південь від Суджі, взявши під контроль два чи три села – Колмакова, Черкаську Конопельку і, можливо, Фанасіївку. Це полегшує обстановку українців на цій ділянці фронту, де росіяни небезпечно загрожували флангам, підійшовши до Суджі.

Зазначається, що перед малоймовірним припиненням війни найближчими місяцями Україна "намагається максимально посилити свої позиції",

Мета полягає в тому, щоб виграти час, ставлячи перед росіянами тактичні дилеми, щоб вони відокремили свої зусилля і не могли виконувати свої атаки в тому темпі, який їм підходить,

– каже військове джерело видання.

Так, за останні десять днів Сили оборони також відновили контратаки й на північ від Торецька – все аби перешкодити росіянам повідомити про окупацію шахтарського міста. Військові та DeepState спростовують поспішні заяви міноборони Росії.

Окрім цього протягом десяти днів "завмер" наступ росіян на Покровськ. Українці здійснили кілька контратак, відновивши опорні пункти в трьох селах Успенівка, Котлине та Піщане. У цьому останньому вони навіть повторно зайняли, принаймні тимчасово, вугільну шахту №3, захоплену росіянами в середині грудня.