Контрнаступ близько: де та як готуються українські спецпризначенці

Контрнаступ ЗСУ, який зможе відкинути загарбників та вирвати з окупації українські землі, повинен незабаром розпочатися. Для успішних бойових дій захисники України проходять військові навчання не лише в Україні, а й за кордоном. Зокрема, у Німеччині.

У Німеччині військовослужбовці проходять медичну підготовку та навчаються працювати з важкою технікою, як от з танками Leopard 2 і Panzerhaubitze 2000. Окрім того, країна-партнер нашої держави готує й спецпризначенців.

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Чому навчаються захисники України

Спецпризначенців у Німеччині готують до локальних та міських боїв, що важливо для планового відвоювання окупованих міст. Адже на фронті і зараз, і під час контрнаступу інтенсивні бої із загарбниками відбуваються на короткій дистанції. Також бої у місті можуть вестися й на кількох рівнях.

У нас була позиція у двоквартирному будинку, росіяни були в сусідній кімнаті, ми навіть могли чути їх,

– розповів український піхотинець.

При цьому не варто забувати й про високу небезпеку від розтяжок та мін. Відтак ведення бойових дій в щільно забудованому середовищі вимагає спеціальних навичок, яким й навчаються воїни України у Німеччині.

Окрім того, у Німеччині військові навчаються вести бої й противником, який окопався. Адже не секрет, що росіяни будують оборонні споруди та копають траншеї в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

Тому, щоб виявити найкраще місце, де можна прорвати лінію оборону ворога, українці використовують спеціалізовані літаки-розвідники. Однак варто зауважити, що росіяни можуть швидко знищити легкоозброєні сили, якщо їх помітять.

Однак не наступом єдиним. Бундесвер також навчає українських захисників виживати в тилу ворога (так звана підготовка SERE за стандартами НАТО: "вижити, ухилитися, чинити опір, вибратися").

Навчання у Німеччині проходять сотні захисників

Варто зазначити, що підготовка ЗСУ до контрнаступу відбувається не на одній базі Бундесверу. Як підкреслили у Bild, загалом у Німеччині готується чотиризначна кількість українських військових. Зокрема, за останній тиждень розпочали навчання понад 100 осіб як екіпажі танків Leopard 1.

Варто зауважити, що при цьому міністерство оборони та федеральний уряд Німеччини налаштовані стримано оптимістично. Вони очікують щонайбільше "невеликі успіхи" та "обмежені прориви" українськими військами ворожих рубежів.

І причина не в недостатній підготовці воїнів України, а у величезній масі російських солдатів. На їхню думку, окупанти уже не здатні на великі наступальні дії в Україні, однак вони мають чисельну перевагу в обороні.