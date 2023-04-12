Катастрофи не сталося

У демократичних країнах за статистикою десь 70% таких витоків влаштовують самі спецслужби. 20% – це недбалість і безглуздість, коли ноут з таємною інформацією, попри службові інструкції, виносять з офісу, а потім забувають у барі. Або якісь хакери заради розваги та самоствердження зламують сервери спецслужби. І лише 10% – це агентурна робота, вербування кротів та ініціативників.

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У Росії, до речі, така піраміда стоїть догори дриґом. Зараз там більшість витоків – це добровільні кроти та завербована агентура.

Так от, є підстави вважати, що ця історія в США – з розряду безглуздості. Реальна чутлива інформація дійсно вийшла назовні, потрапила в інтернет, потім її побачили в недоімперії і спробували використати. Відповідно, відредагували на те, що стосується України і Росії, додали власних вигадок і потаємних бажань, а тоді почали поширювати. Звісно, після редагування – це вже суміш інформації та фейку.

Так, це "лажа" в американців і фактор внутрішньополітичної боротьби у Штатах. Джерело витоку треба знайти і перекрити, і зрозуміло, що цим займаються. Але нічого схожого на катастрофу нема.

Слідкувати за союзниками потрібно пильніше, ніж за ворогами

Хтось притомний сумнівався, що США слідкують за своїми союзниками? Це що – новина? За союзниками взагалі треба слідкувати ретельніше, бо від ворога постійно очікуєш чогось падлючого, а от союзник може встромити ножа в спину зненацька.

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Чи є таємницею, що багато країн, які начебто на демократичному шляху готові підігрувати недоімперії? І не тільки з меркантильних міркувань.

До чого тут бразильський президент

Візьмемо, наприклад, того ж Луїза Інасіо Лулу да Сілву, президента Бразилії. Хто для нього Владімір Путін? Та він є зразком безкарності! Те, що витворювала путінська недоімперія в Ічкерії, Грузії, Сирії – це ж відвертий злочин. А з Путіним зустрічалися, "ручкалися", про щось домовлялися.

І Лула, який вже очолював Бразилію, потім потрапив у в'язницю за корупцію, далі був реабілітований і повернувся до влади, хоче бути непідсудним, як Путін. А тут за агресію проти України фюрерок отримав ордер на арешт від Гааги. Це потенційна загроза для таких, як Лула, які не можуть існувати без влади. Тому вони будуть підтримувати недоімперію, підтримувати новий світовий порядок за лекалами Китаю і Росії, щоб самим претендувати на безкарність.

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А те, що стосується витоку інформації про український контрнаступ, то це взагалі повна дурня. Хтось вірить, що існує за пів року складений детальний план наступу, який схований у сейфі, поруч з яким чергує спецпризначенець з двома снайперськими рушницями?

Все, що потрібно з озброєння для наступу, давно визначено і постачається за графіком. І це – публічний процес. А от реальний план наступу виникне десь за тиждень до початку. Тому що буде необхідно врахувати реальну ситуацію на фронті, скупчення живої сили й техніки, погоду і ще безліч факторів.