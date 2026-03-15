Україна повернула 434 квадратних кілометри і зірвала новий наступ Росії, – Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Україні вдалося повернути під контроль 434 квадратні кілометри. Цей успіх, зокрема, зірвав плани Росії розпочати новий наступ.

Про це Зеленський сказав в ефірі CNN.

Що розповів Зеленський про контрнаступ ЗСУ?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що плани російської армії розпочати нову велику наступальну операцію наприкінці минулого року та продовжити її навесні провалилися.

Україна провела власну контрнаступальну кампанію і не допустила масштабного наступу Росії.

Зеленський наголосив, що значну роль у стримуванні ворога відіграли нові тактики застосування безпілотників. Українські військові активно використовують FPV-дрони та інші типи БпЛА, щоб завдавати значних втрат росіянам.

Російська армія, за словами Зеленського, щомісяця втрачає 45 тисяч військових, що суттєво послаблює її наступальний потенціал.

В етері 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначив, що згідно з задумом російських генералів саме через наявність більшого людського ресурсу можна було б розтягнути фронт настільки, щоб ЗСУ не могли накопичити на критичних напрямках ресурси й резерв.

Він підкреслив, що без достатнього людського ресурсу контрнаступальні дії проводити неможливо. Крім того, друга умова, аби хід війни змінився, полягає у продовженні атак вглибині російської території, зокрема б'ючи по ворожих об'єктах ВПК, тилах, логістиці.

Зеленський заявляв, що весняна кампанія Росії провалилася