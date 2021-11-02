На самом деле и журналисты и военные правы. Происходит, но не совсем на границе, а на полигонах 20-й армии ВС РФ и 150 дивизии 8-й армии, которые расположены в непосредственной близости от нашей территории. У них плановые совместные учения.

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Похоже Кремль, испугавшись "Байрактаров" и заявлений американского министра о перспективах членства Украины в НАТО, решил воспользоваться моментом и повторить свой весенний трюк с игрой мышцами на западную публику.

Причем в Москве, кажется, действительно испугались, что Киев предпримет наступление на Донбассе, чтоб втянуть в это Россию и, таким образом, заблокировать открытие "Северного потока – 2". Вот что значит – каждый судит по себе. Это как раз стиль России – лить кровь для решения экономических или внутриполитических проблем…

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На самом деле, эти российские понты поблизости от нашей границы – не больше чем психологическое давление. Начинать масштабные военные операции именно сейчас Кремлю невыгодно как никогда.

В первую очередь, действительно, потому, что это может иметь последствия для запуска "Северного потока – 2".

действительно, потому, что это может иметь последствия для запуска "Северного потока – 2". Во-вторую, в Москве еще не решили как реагировать на украинские "Байрактары", не поняли, что это было.

в Москве еще не решили как реагировать на украинские "Байрактары", не поняли, что это было. А в третьих, ситуация с COVID-19 в РФ сейчас не располагает к военным блицкригам. Да и погода тоже.

Так что, эти военные фокусы, которыми нас пугают, не более чем попытка взять на понт, свидетельство бессилия Кремля по отношению к отдаляющейся от него Украине.