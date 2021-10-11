Концепція Дія Сity зараз відповідає потребам ІТ-індустрії, – президент IT Ukraine

Концепція спеціального правового режиму для ІТ Дія City в процесі розробки зазнала значних змін і у сьогоднішній редакції відповідає потребам індустрії.

Таку думку висловив президент Асоціації IT Ukraine Віталій Седлер на Дія City Meetup у рамках технологічної конференції IT Arena 2021, яка пройшла у Львові 7–9 жовтня.

Ми пройшли разом з Мінцифри дуже великий шлях. Суттєво покращений від початкової редакції концепт Дія City зараз відповідає інтересам індустрії,

– зазначив він.

За словами Віталія Седлера, єдиним моментом, який сьогодні потребує доопрацювання – це захист моделі співпраці ІТ-компаній з ФОП. Уже частково вжито відповідні кроки – у прикінцевих положеннях базового Закону про Дія City №1667-ІХ передбачені певні запобіжники. Водночас наразі продовжується спільний пошук додаткових механізмів захисту, щоб зробити неможливим будь-які обмеження свободи вибору ІТ-компаній, за якими умовами працювати.

Президент Асоціації IT Ukraine також підкреслив важливість прийняття у другому читанні податкового законопроєкту №5376 у редакції, яку розробило Міністерство цифрової трансформації спільно з індустрією. Він висловив сподівання, що парламент враховує побажання галузі і затвердить відповідне рішення.

Дія City – це спеціальний правовий та податковий режим для IT-індустрії, який запроваджує комплекс стимулів для розвитку України як високотехнологічної цифрової держави.

Верховна Рада України 15 липня прийняла в цілому базовий закон №1667-ХІ (реєстраційний №4303) "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який закладає основу для запровадження в Україні спеціального правового режиму Дія City. Президент України підписав документ 11 серпня.

Податковий законопроєкт №5376 був прийнятий у першому читанні 2 червня. Він передбачає запровадження в рамках спецрежиму одних із найвигідніших податкових умов у Східній Європі.