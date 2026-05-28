Ми зацікавлені придбати частку в Укрнафті, – президент міжнародного концерну ORLEN

Міжнародна енергетична група Orlen веде переговори щодо можливого придбання частки в Укрнафті та прагне посилити свої позиції на українському ринку, заявив президент польського концерну Іренеуш Фанфара.

Відповідну заяву він зробив у четвер на пресконференції.

Дивіться також Преміум А-95 здешевшав більш як на 30 копійок: що відбувається на АЗС України

Чому концерн ORLEN зацікавлений в Укрнафті?

Ми почали розмову про можливість нашої участі в Укрнафті. Ми в процесі як один з партнерів. Чи буде це зобов'язання і яким воно буде, це питання переговорів з українською стороною,

– сказав Фанфара.

Він підкреслив значення українського напрямку для бізнесу групи.

"Ми віримо, що війна закінчиться і що переможницею стане Україна. Ми хотіли б брати участь у цьому ринку більше, ніж зараз. Ми є одним з основних партнерів, які постачають паливо в Україну, і ми хотіли б зміцнити цю позицію", – зазначив глава концерну.

Нагадаємо, після повернення Укрнафти під контроль держави, компанія за 3 роки досягла фінансових результатів, які в рази перевищують показники майже 20 років її діяльності за попереднього управління, пов'язаного з Ігорем Коломойським.

Мережа Укрнафта у квітні вийшла в лідери роздрібного ринку з обсягом близько 120 мільйонів літрів, ОККО посіла друге місце, WOG – третє.