Концерти "Океану Ельзи" під час агітаційного туру "Голосу": як коментують в партії

Про агітаційний "Тур змін" партії Святослава Вакарчука, нові рейтинги політсили та відкликання кандидатів в народні депутати – у прямому ефірі 24 каналу розповів екс-заступник міністра освіти, кандидат в депутати від партії "Голос" Андрій Гевко.

Про агітаційний тур "Голосу" та концерти "Океану Ельзи"

– Концертів Святослава Вакарчука немає. Є концерти гурту "Океан Ельзи". Коли ми говоримо загалом про заходи в рамках нашого "Туру змін", то хочу наголосити: вони відбуваються відповідно до чинного законодавства.

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– Наші юристи дуже ретельно слідкують, щоб не було жодних порушень щодо ведення передвиборної агітації. Всі видатки, пов'язані безпосередньо з агітаційним туром, будуть показані в партійному звіті.

"Океан Ельзи" ніколи не стояв осторонь подій, що відбувалися в країні. Гурт виступав й під час Помаранчевої революції, й під час Революції гідності.

– Слід наголосити, що під час виступів жодної агітації чи символіки партії "Голос" на сцені немає. Брендовані автобуси чи банери – це окрема діяльність в рамках агітаційного туру.



Концерт "Океану Ельзи" в Рівному / Фото: Facebook Святослава Вакарчука

– Однією з форм проведення агітації є концерт, це чітко прописано в законі. Нікому не заборонено залучати до агітаційних заходів концерти. Ми бачимо, що й сили Петра Порошенка, наприклад, використовують також музичні гурти.

– Це не підкуп. Адже ці концерти є відкритими, на них приходять всі. На відміну від деяких концертів, які проводилися іншими політсилами, на яких роздавалися запрошення й закуплялися квитки. В нашому випадку прийти й почути гурт "Океан Ельзи" має можливість кожен.

– Концерти "Океану Ельзи" – це концерти "Океану Ельзи". Ну а агітаційний тур – це окрема наша активність в межах агітаційної роботи.

Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року. 24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

Про відкликання з партії

Зазначимо, що 27 червня в партії "Голос" заявили, що відкликають кандидата в нардепи Дмитра Огньова, який мав балотуватися в одномандатному окрузі №121 Львівської області.

Нашій політсилі всього лише понад місяць. Ніхто не казав, що не буде помилок. Вони завжди є, головне вчасно їх виправляти. Ми чітко говорили, що якщо люди не відповідатимуть тим критеріям, які заявила партія, будемо приймати рішення про їх відкликання.

– Були матеріали від журналістів. Засідав номінаційний комітет, який детально вивчав ситуацію, спілкувались з кандидатом. Коли з'ясували всі обставини, було прийнято відповідне рішення. Це вже третій кандидат в мажоритарних округах, якого ми відкликали.

Про рейтинги

– На рейтинги треба дивитися відносно однієї соціологічної групи чи компанії. Ми бачимо ріст й надіємось, що так буде й надалі. Коли ми бачимо заголовки про те, що партія "Голос" втратила рейтинг, насправді йде маніпуляція.

Адже кожна соціологічна компанія має своє методології та вибірки. Не можна порівнювати цифри різних соціологічних груп.

– Ми йдемо до людей, спілкуємось з ними, пропонуємо свою нову програму, розказуємо про себе, про наші завдання та місію. Й не відволікаємось на старих політиків, якими б вони не були й ким би вони не були.



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