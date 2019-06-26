Всеукраїнська підтримка впаде: "Слуга народу" дедалі більше ставатиме партією Півдня та Сходу

Про падіння рейтингу партії "Слуга народу" і про вплив літнього періоду на парламентські вибори – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Михайло Басараб.

Про майбутнє "Слуги народу"

Перетоки між "Слугою народу" і "Опозиційною платформою "За життя" теж є. Зростання рейтингів партії Медведчука може також додатково призводити і до просідання рейтингу партії "Слуга народу", яка зараз дедалі більше буде ставати партією "юго-востока страни".

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Бо якщо на президентських виборах мапа підтримки Зеленського була приблизно рівна по всій країні, я думаю, що у цієї партії однозначне майбутнє, вона буде далі фокусуватися на виборця Півдня та Сходу. Думаю, що рейтинги "Слуги народу" будуть падати.

Про падіння рейтингів "Слуги народу"

Є важливий фактор, який дозволяє говорити, що період поступового зростання рейтингів партії "Слуга народу" і самого Володимира Зеленського очевидно зупинився. Швидше за все, ці рейтинги почнуть поступово знижуватися.

Що вплинуло на рейтинги партії Зеленського? Тут може бути кілька пояснень, але важливим також є те, що у звіті компанії "Рейтинг" були ще відповіді на питання – в правильному чи ні напрямку йдуть справи в Україні. Кількість тих, хто вважає, що в неправильному напрямку – зростає. Це показує вже третє дослідження поспіль. Це означає, що зростає кількість тих громадян, які можливо вийшли вже з зони ейфорії після президентських виборів та почали критичніше дивитися на те, що робить Зеленський.

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Наприклад, його указ про розпуск Ради викликав велику дискусію у суспільстві. Рішення Конституційного суду теж було доволі суперечливе та збурило українців. Що ще вплине? Епоха бідності не закінчилася і тарифи, які Зеленський обіцяв знизити, залишилися такими ж. Та й війна продовжується. Всім зрозуміло, що просто вибачень Зеленського перед Путіним недостатньо, щоб закінчилася війна.

Якась частина людей думає, що їх ввели в оману, можливо вони піддалися на емоційну хвилю, яку задавала команда Зеленського. Очевидно, що "медовий місяць" Зеленського закінчився, і далі президенту доведеться боротися за рейтинг. Тому динаміка зниження чи збільшення рейтингів буде продовжуватися.

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Якби вибори відбувалися восени, то картина могла б суттєво змінитися. Саме тому команда та оточення Зеленського штовхали його дострокові парламентські вибори. Адже вони розуміли, що до жовтня вони можуть розгубити значну частину виборців, і так і сталося б. Саме цим зумовлена ідея дострокових виборів.

Назарі є велика вірогідність, що рейтинги "Слуги народу" будуть падати. Це може бути зумовлено і тим, що рейтинги в президентської партії буде забирати "Опозиційна платформа "За життя".

Про вплив відпусток на парламентські вибори

Дуже важливий нюанс. Треба дивитися на соціально-демографічні показники. Поясню, чому це дуже важливо. Оскільки вибори припадають на сезон відпусток. Коли українці будуть масово їхати на відпочинок. Попереднє опитування групи "Рейтинг" показало. Вони запитували, чи плануєте ви відпустку в цей період, і накладали це на електоральні групи прихильників різних політичних партій.

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І я вам скажу, що, наприклад, партія "Слуга народу" може не дорахуватися п'ятої частини своїх виборців, які будуть в цей час або копати картоплю, як ви кажете, або поїдуть десь в Туреччину чи якісь інші країни відпочивати. Це ж стосується і партії "Голос", і партії "Європейська Солідарність", які можуть не дорахуватися своїх голосів через відпускний період.

А от партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко, або партія "Українська стратегія" Гройсмана, або партія "Сила і честь" пана Смешка, у яких більш літній виборець, можуть отримати додатковий бонус завдяки тому, що їхні виборці нікуди в цей час не поїдуть і підуть-проголосують.



Чи зможуть українці проголосувати влітку

Про медіакритичну ситуацію суспільства

Ми побачили, що на цих президентських та парламентських виборах обирали і готові обирати не тих, хто задекларував кращі політичні гасла (задекларував навіть!), а тих, хто краще жартує, краще танцює, краще співає. Було б добре, якби виборці хоча б орієнтувалися на виборчу програму. Але, на превеликий жаль, поки що виборці орієнтуються на сценічний образ кандидатів і тепер – представників політичних партій. А ще краще, аби виборці аналізували не те, як співають чи жартують політики, не те, що вони обіцяють, а те, що вони зробили у минулому.

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Україна тут не унікальна, це тенденція, яку ми бачимо в усьому світі. Якщо дуже коротко сказати, то це кульмінація медіакритичного суспільства. В якому медіа і соціальні мережі відіграють непомірно велику роль.



Рейтинг партій на парламентські вибори-2019 / інфографіка 24 каналу