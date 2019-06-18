З явкою на парламентських виборах будуть проблеми, – ЦВК

З явкою на дострокових виборах до Верховної Ради можуть бути проблеми, адже день голосування припадає на 21 липня. А літо – це період відпусток і не тільки.

"Мовиться не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі", – розповіла в інтерв’ю BBC News Україна голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

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Так, українські дипломатичні та консульські установи мають обмежені можливості в організації виборів. Мовиться про наявність службових приміщень, грошей, персоналу.

Середина літа не є часом для легкого проведення виборів. Я вважаю, що будуть проблеми, пов'язані з планами людей на літо,

– додала глава ЦВК.

Як змінити місце голосування на виборах до Верховної Ради?

До 15 липня треба прийти в Держреєстр виборців у тому місті, де плануєте голосувати.

З собою треба взяти паспорт.

На місці написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування.

Вам нададуть посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, з яким (а також з паспортом) треба буде прийти голосувати 21 липня.

Зауважимо, що для зміни місця голосування більше не потрібно подавати документи, які підтверджують необхідність зміни місця голосування.

Скільки українців планують голосувати на парламентських виборах?

Проголосувати за новий склад Верховної Ради 21 липня планують (матимуть можливість) 80% українців, яких опитали соціологи групи "Рейтинг". Не матимуть такої змоги 14% українців, ще 6% – важко відповісти.

Скільки українців планують відпустку в день виборів?

Відпустки на другу половину липня планують 24% українців, а 76% – не планують у цей час відпочивати.

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