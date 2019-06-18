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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Конституційний суд не може зупинити вибори, – глава ЦВК

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      КС не може зупинити вибори, навіть якщо визнає указ про розпуск Ради неконституційним, – Сліпачук
      КС не може зупинити вибори, навіть якщо визнає указ про розпуск Ради неконституційним, – Сліпачук / Facebook-сторінка Тетяни Сліпачук

      Конституційний суд не може зупинити парламентські вибори, навіть якщо визнає указ про розпуск Верховної Ради неконституційним. Однак ЦВК перебуває у "дуже складній ситуації".

      Він може лише визначити конституційність указу президента про розпуск Верховної Ради, пояснила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтерв’ю ВВС.

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      При цьому Сліпачук не змогла пояснити усі наслідки того, якщо суд визнає указ про розпуск Ради і призначення виборів неконституційним.

      Для нас це один із викликів кампанії. Для нас виникне питання: проаналізувати це рішення, подумати, що ми маємо зробити та як ми маємо поводитися... Дуже багато питань виникає. Я маю побачити рішення КС, аби відповісти на це запитання,
      – сказала вона.

      При цьому вона зазначила, що КС не може зупинити вибори своїм рішенням, "він просто може визначити конституційність указу, нічого більше"

      Сліпачук наголосила, що наразі ЦВК у "дуже складній ситуації". Так, процес підготовки до виборів стартував і "він не може бути відкладений або тимчасово зупинений".

      Що не так із розпуском Верховної Ради?Намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час своєї інавгураційної промови, яку він виголосив 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня, тож позачергові вибори до Ради відбудуться 21 липня.

      Спікер парламенту Андрій Парубій розповів, що передав до Конституційного суду список з іменами народних депутатів, які де-юре були в коаліції станом на 21 травня. Тобто у день, коли глава держави видав указ про розпуск Ради. За словами глави парламенту, розпуск є незаконним, оскільки в день озвучення рішення, коаліція існувала, в ній числились 227 депутатів.

      Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск. Верховний суд тоді заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду. Натомість конституційний суд закон про розпуск ВР розглянув невідкладно – засідання відбулось 11 червня. Рішення ще немає. 


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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Конституційний суд Розпуск Ради Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
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