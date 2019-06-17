Не хочу впливати на суд, вони й так затягують, – Зеленський про законність указу про розпуск ВР

Указ про розпуск Верховної Ради і позачергові вибори парламенту є законним, а президент України не має наміру впливати на Конституційний суд.

Таку позицію висловив Президент України Володимир Зеленський 17 червня у коментарі журналістам в ході робочого візиту до французького Парижа, пише "Інтерфакс".

Читайте також: У Німеччині розповіли, чого чекають від Зеленського

Зеленський переконаний, що рішення Конституційного суду буде однозначним.

Вважаю, що ми все робили за законом. Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства. Думаю, що таке рішення і буде (у Конституційного суду – 24 канал). Навіть не думаю, що буде інше рішення,

– сказав президент.

У відповідь на запитання журналістів, як він буде реагувати, якщо суд визнає указ про розпуск Ради неконституційним, Зеленський запропонував дочекатися рішення.

Вони й так затягують, мені здається. Але головне, що я не хочу впливати на суд,

– наголосив президент України.

Детальніше про візит Володимира Зеленського до Франції 17 червня – читайте тут.



А вже 18 червня президент України приїде до Німеччини.У Берліні він має зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, також заплановано низку інших зустрічей з політиками та підприємцями.