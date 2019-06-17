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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Не хочу впливати на суд, вони й так затягують, – Зеленський про законність указу про розпуск ВР

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      Президент Зеленський впевнений, що розпустив Раду законно
      Президент Зеленський впевнений, що розпустив Раду законно / president.gov.ua

      Указ про розпуск Верховної Ради і позачергові вибори парламенту є законним, а президент України не має наміру впливати на Конституційний суд.

      Таку позицію висловив Президент України Володимир Зеленський 17 червня у коментарі журналістам в ході робочого візиту до французького Парижа, пише "Інтерфакс".

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      Зеленський переконаний, що рішення Конституційного суду буде однозначним.

      Вважаю, що ми все робили за законом. Я розпустив Раду і за законом, і за запитом суспільства. Думаю, що таке рішення і буде (у Конституційного суду – 24 канал). Навіть не думаю, що буде інше рішення,
      – сказав президент.

      У відповідь на запитання журналістів, як він буде реагувати, якщо суд визнає указ про розпуск Ради неконституційним, Зеленський запропонував дочекатися рішення.

      Вони й так затягують, мені здається. Але головне, що я не хочу впливати на суд,
      – наголосив президент України.

      Детальніше про візит Володимира Зеленського до Франції 17 червня – читайте тут. 

      А вже 18 червня президент України приїде до Німеччини.У Берліні він має зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, також заплановано низку інших зустрічей з політиками та підприємцями.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Розпуск Ради Президент України Конституційний суд Верховна Рада
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