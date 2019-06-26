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      Чому партія Зеленського втрачає рейтинги: пояснення експерта

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      Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" втрачає рейтинги
      Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" втрачає рейтинги / Гордон

      За попередніми соціологічними дослідженнями, партія Володимира Зеленського "Слуга народу" набирала 45,3% голосів, а у нових опитування виборці віддають партії – 42,7%. Експерти наголошують, що "медовий місяць" Зеленського вже пройшов, тому рейтинги почали падати.

      Таку думку висловив політичний оглядач Михайло Бесараб у прямому ефірі 24 каналу.

      Актуально: Партії отримали порядкові номери у виборчому бюлетені

      За його словами, є важливий фактор, який дозволяє говорити, що період поступового зростання рейтингів партії "Слуга народу" і самого Володимира Зеленського, очевидно, зупинився. Швидше за все, ці рейтинги почнуть поступово знижуватися.

      Що вплинуло на рейтинги партії Зеленського?

      Бесараб наголосив, що тут може бути кілька пояснень. "Важливим також є те, що у звіті компанії "Рейтинг" були ще відповіді на питання – в правильному чи ні напрямку йдуть справи в Україні. Кількість тих, хто вважає, що в неправильному напрямку – зростає. Це показує вже третє дослідження поспіль", – сказав він.

      Це означає, що зростає кількість тих громадян, які можливо вийшли вже з зони ейфорії після президентських виборів та почали критичніше дивитися на те, що робить Зеленський. Наприклад, його указ про розпуск Ради викликав велику дискусію у суспільстві. Рішення Конституційного суду теж було доволі суперечливе та збурило українців,
      – говорить Бесараб.

      Що ще вплине? "Епоха бідності не закінчилася і тарифи, які Зеленський обіцяв знизити, залишилися такими ж. Та й війна продовжується. Всім зрозуміло, що просто вибачень Зеленського перед Путіним недостатньо, щоб закінчилася війна", – відповів політолог.

      Бесараб вважає, що очевидно, "медовий місяць" Зеленського закінчився і далі президенту доведеться боротися за рейтинг. 

      рейтинг партій парламентські вибори
      Рейтинг партій за даними "Демініціатив" та Центру Разумкова

      Який рейтинг мала б партія "Слуга народу", якби вибори відбулися 21 жовтня

      "Якби вибори відбувалися восени, то картина могла б суттєво змінитися. Саме тому команда та оточення Зеленського штовхали його на дострокові парламентські вибори, адже вони розуміли, що до жовтня могла б розгубитися значна частина виборців. Саме цим зумовлена ідея дострокових виборів", – підсумував експерт.

      Бесараб додав, що наразі є велика вірогідність, що рейтинги "Слуги народу" будуть падати: "Це може бути зумовлено і тим, що рейтинги в президентської партії буде забирати партія "Опозиційна платформа – "За життя".

      Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Відповідно позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Слуга народу Рейтинги Опозиційна платформа За життя
      Джерело: 24 канал
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