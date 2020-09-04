Опозиція Білорусі, яка об'єдналася у Координаційну раду звернулася до Олександра Лукашенко із різкою заявою. Вони закликали президента Білорусі "піти зі стежки війни".

Координаційна рада опозиції Білорусі закликає чинну владу звільнити затриманих членів об'єднання і перейти до діалогу. Відповідну заяву опублікували у телеграм-каналі Координаційної ради.

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Опозиція переконана, що численні арешти у Білорусі – це "сигнали війни".

Лукашенко варто було б не набирати нових політв'язнів, а звільняти вже наявних і починати діалог. Потрібно йти зі стежки війни на стежку мирних переговорів. Поки не пізно,

– мовиться у повідомленні.

Координаційна рада закликала владу Білорусі припинити тиск і приступити до розв'язання назрілих конфліктів і загроз.

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Що відомо про Координаційну раду? Координаційну раду опозиції Білорусі створили задля передачі влади. Вона вже розпочала підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни. Білорусів закликають почати процедуру анулювання повноважень депутатів усіх рівнів.



Лукашенко ж назвав членів ради "нацистами" й колишніми "прикоритниками". А Генеральна прокуратура відкрила проти них кримінальну справу. Їм закидають спробу захоплення влади.

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