Після знищення мосту в районі Корабел росіяни активізували фейки про загрозу десанту. В інформаційному просторі ширяться повідомлення про нібито спроби форсування Дніпра та створення плацдарму на правому березі.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що жодного російського військового в цьому районі не було й не буде. Він наголосив, що українська артилерія та безпілотники готові знищити ворога ще на підступах.

Чи є загроза для району Корабел?

За словами Братчука, інформаційна активність ворога навколо Корабельного району має суто пропагандистську мету. Росія регулярно поширює фейки про нібито присутність своїх диверсантів або формування плацдарму в Херсоні.

Жодного військовослужбовця російської армії в Корабельному районі міста Херсон не було і, впевнений, не буде,

– сказав речник.

Він додав, що всі ворожі спроби потрапити в цей район знищуються ще на підступах, а контрдиверсійна робота триває на прилеглих островах.

Плани ворога щодо переправи

Братчук зауважив, що росіяни традиційно не відмовляються від задумів форсувати Дніпро. Подібні заяви з'являються в інформаційному просторі регулярно, хоча наразі реальної активності ворога не зафіксовано.

Плани щодо форсування Дніпра у ворога були та є завжди, принаймні до того часу, поки Росія не програє цю війну,

– сказав речник.

Він наголосив, що у випадку спроб переправи українська артилерія та безпілотники зможуть знищити цілі ще на етапі підготовки, оскільки ворог буде як на долоні.

Ситуація на південному фронті

Братчук зазначив, що на Запорізькому напрямку росіяни продовжують штурми, зокрема в районі Кам'янського та Новоданилівки. Водночас через повністю зруйновану місцевість окупанти не можуть там закріпитися.

У районі Кам'янського – це сіра зона. Там закріпитися росіяни не можуть, тому що все зруйновано, і будь-який рух одразу накриває кара небесна,

– сказав речник.

Він додав, що ворог також намагався просунутися в Гуляйпільському напрямку, але ці дії не мали успіху. Авіаційну складову росіяни застосовують активно, проте загальна обстановка на півдні контрольована.