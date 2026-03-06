З них запускали "Калібри": Сили оборони "мінуснули" два російські фрегати
- Сили оборони України пошкодили два російські фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" під час атаки на військово-морську базу в Новоросійську 2 березня 2026 року.
- Атака на російську базу з використанням понад 200 безпілотників призвела до значних руйнувань.
Після атаки на військово-морську базу в Новоросійську підтверджено пошкодження двох російських фрегатів. Йдеться про кораблі "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" Чорноморського флоту Росії.
Сили оборони продовжують знищувати військовий потенціал Росії. Про нові значні втрати повідомили у Генштабі.
Що відомо про пошкодження російських фрегатів?
Після додаткового аналізу результатів удару по військово-морській базі в Новоросійську підтверджено пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту Росі. Йдеться про фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров".
За наявною інформацією, ураження було завдано 2 березня 2026 року під час атаки на базу російського флоту в Краснодарському краї. Наразі ступінь пошкоджень кораблів уточнюється.
Також триває аналіз інформації щодо можливого пошкодження інших суден російських окупантів, які могли перебувати на базі під час атаки.
Нагадаємо, що вночі 2 березня СБУ та Сили оборони України атакували порт "Новоросійськ" з використанням понад 200 безпілотників, завдавши значних руйнувань. Атака вивела з ладу нафтоналивний термінал, пошкодила військові кораблі, призвела до загибелі трьох та поранення чотирнадцяти російських моряків Чорноморського флоту.
Як удар по російській військово-морській базі може вплинути на хід війни?
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що удар по Новоросійську може мати значні наслідки. Він зазначив, що подібні атаки показують те, що Чорноморський флот Росії може бути вразливим, адже атакована база була третиною їх потужностей.
Відомо, що фрегат "Адмірал Ессен", який був пошкоджений під час атаки безпілотників на порт Новоросійськ, більше не зможе виконувати своє бойове призначення. Удар припав на середню надбудову, де розташовані важливі радіоелектронні та управлінські системи.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що знищення військових кораблів відіграє важливу роль для зменшення інтенсивності атак на Україну. Важливо, що корабель "Адмірал Ессен" озброєний крилатими ракетами "Калібр", які Росія неодноразово застосовувала для атак на Україну, а також має системи протиповітряної оборони, артилерію та протичовнове озброєння.