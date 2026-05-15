Через спорт до єдності: у Львській області відбудеться благодійний забіг Kordon Race

У Львівській області 13 червня відбудеться літній етап забігів із перешкодами Kordon Race та трейловий забіг Kordon Trail. Захід матиме благодійну мету – збір коштів на розвиток ветеранського освітньо-спортивного центру Kordon Academy.

Цього разу організатори роблять особливий акцент на дистанції Family, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Відомий замок Львівщини відкриває двері для туристів: коли можна завітати та яка ціна квитків

Як відбуватиметься благодійний забіг?

Змагання пройдуть на території "Їжак Парку" у селі Красів.

Як повідомляють організатори, Kordon Race – це унікальний формат, що пропонує повноцінні випробування для всієї сім'ї. На додаток до активного дозвілля, кожна зареєстрована сім'я долучається до збору коштів на розвиток ветеранського освітньо-спортивного центру Kordon Academy.

Сьогодні кожен українець тримає свій фронт, але найміцніший тил – це наші рідні. Коли батько, мати та дитина разом долають дистанцію, вони вчаться підтримувати одне одного у найскладніші моменти. Кожен подоланий кілометр – це внесок у характер майбутнього покоління. Саме з такої мікроєдності будується незламна єдність усієї держави,

– розповів організатор змагань Петро Жовнич.

Окрім сімейного забігу Family, у програмі передбачені індивідуальні та командні дистанції Individual & Team, аматорський формат Fun, трейловий забіг пересіченою місцевістю Trail, а також окремі дитячі старти Children.

Особливе місце в програмі посідає адаптивна дистанція Special, розроблена спеціально для ветеранів із ампутаціями та обмеженими фізичними можливостями.

Як проходить Kordon Race / Фото надане 24 Каналу

За словами організаторів, на території заходу працюватимуть "зони знань" та майстер-класи, відбудуться показові виступи кінологів, а для учасників і гостей облаштують фуд-корт.

Як проходить Kordon Race / Фото надані 24 Каналу

Важливо! Детальна інформація та реєстрація доступні на офіційному сайті проєкту.

Останні новини Львова та області: коротко