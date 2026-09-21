Вибух пролунав у буферній зоні між Південною Кореєю та КНДР, є поранені

У понеділок, 21 вересня, у буферній зоні між Південною Кореєю та КНДР пролунав вибух. Унаслідок цього постраждали 3 південнокорейських військовослужбовців.

Про це пише AP.

Що відомо про вибух

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що вибух стався під час операції поблизу військової демаркаційної лінії в західній частині прикордонної буферної зони.

Довідково. Демілітаризована зона завдовжки 248 кілометрів і завширшки 4 кілометри є одним із найбільш мілітаризованих кордонів у світі.



За оцінками, на цій території та поблизу неї закладено близько 2 мільйонів мін; кордон також укріплено парканами з колючим дротом і протитанковими перешкодами, а з обох боків його охороняють бойові підрозділи.



Ця зона утворилася після Корейської війни 1950 – 1953 років, яка завершилася підписанням угоди про перемир'я, а не мирного договору.

За повідомленням міністерства, причина вибуху наразі не встановлена.

Двох постраждалих офіцерів евакуювали з місця події гелікоптером, а третього спочатку перевезли наземним транспортом, після чого також доправили повітрям до шпиталю. Наразі вони проходять лікування у військовому госпіталі поблизу Сеула.

Південнокорейські посадовці не уточнили, чи міг вибух бути спричинений міною, встановленою Північною Кореєю.

Нагадаємо, що останніми місяцями КНДР посилила мінування, встановила протитанкові загородження та інші укріплення на лінії фронту на тлі різкого погіршення відносин між обома країнами

Також Північна Корея посилила ворожу риторику та активізувала демонстрацію військової сили протягом вересня. Зокрема, було здійснено пуски балістичних ракет малої дальності у неділю, 20 вересня, проведено навчання з бойовими стрільбами ракетних і артилерійських підрозділів, а ще раніше введено в експлуатацію новий військовий корабель.

На тлі цього у Південній Кореї зростає занепокоєння щодо посилення активності північнокорейських солдатів поблизу військової лінії розмежування. Південнокорейські військові офіційно не підтвердили повідомлення ЗМІ, але лише у серпні північнокорейські солдати могли перетнути лінію розмежування понад 20 разів під час операцій на передовій.