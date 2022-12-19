На кордоні 30-кілометрова черга вантажівок: Садовий запропонував рішення

Водії вантажівок, які опинилися на українсько-польському кордоні, можуть зустріти там Новий рік. Вони проходять перевірку на двох митницях.

Про це написав міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, вервичка тягнеться дуже довго.

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"Черга з вантажівок на українсько-польському кордоні – приблизно 30 кілометрів. Водії мають всі шанси зустріти тут Новий рік. Це ситуація, яка почалась після повномасштабного вторгнення і, попри обіцянки, ніяк не може розв'язатися", – написав Садовий.

Черга на кордоні: дивіться відео

Що пропонує мер Львова

Мер сьогодні обговорив проблему з керівником кабінету єврокомісара з питань транспорту в Євросоюзі Вальтером Гоетцом. Садовий наголосив, що потрібно забезпечити гідні умови праці для водіїв, оскільки саме вони забезпечують і Україну, і Польщу, необхідними товарами.

Проблема у тому, що кожна вантажівка проходить 2 митниці: українську та польську. Але логічніше було б облаштувати один, спільний контроль, – сказав Садовий.

Впливає і погода

Держприкордонслужба України 15 грудня повідомляла на уповільнений рух на кордоні з Польщею. Транспорт пересувається повільніше через велику кількість опадів.

Найдовші черги утворилися у Волинській та Львівській областях. Проте неперевантаженими залишаються прикордонні пункти Закарпатської та Чернівецької областей.