На кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування двох пунктів пропуску
26 квітня 2022 , 12:55Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
На кордоні України з Угорщиною зміниться графік роботи двох пунктів пропуску. Вночі вони не працюватимуть
Йдеться про пункти пропуску Косино – Барабаш та Дзвінкове – Лонья. Новий графік чинний вже з 26 квітня.
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Як працюватимуть пункти пропуску
Оформлювати осіб та транспортні засоби у цих пунктах пропуску будуть за таким графіком:
- Косино – Барабаш з 08:00 до 20:00.
- Дзвінкове – Лонья з 08:00 до 19:00.
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