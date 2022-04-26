На кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування двох пунктів пропуску

26 квітня 2022 , 12:55
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Джерело:

ДПСУ

На кордоні України з Угорщиною зміниться графік роботи двох пунктів пропуску. Вночі вони не працюватимуть

Йдеться про пункти пропуску Косино – Барабаш та Дзвінкове – Лонья. Новий графік чинний вже з 26 квітня.

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Як працюватимуть пункти пропуску

Оформлювати осіб та транспортні засоби у цих пунктах пропуску будуть за таким графіком:

  • Косино – Барабаш з 08:00 до 20:00.
  • Дзвінкове – Лонья з 08:00 до 19:00.

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Автор: Петро Синєокий