Korean Air призупиняє пасажирські та вантажні рейси до Москви

Національна та найбільша авіакомпанія Південної Кореї Korean Air призупинить усі пасажирські та вантажні перевезення до Москви та Владивостока.

Щоправда, поки до кінця квітня. Вантажні рейси, які передбачали зупинку в Москві , теж входять до списку призупинених рейсів.

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Компанія Korean Air заявила, що додатково змінює маршрути своїх рейсів з метою уникнення російського повітряного простору. Аргументує компанія це "експлуатаційними проблемами та проблемами безпеки".

Рейси з Сеула до Європи будуть перенаправлені через Китай, Казахстан і Туреччину, це збільшить час польоту до двох годин 45 хвилин.

Рейси зі східних районів Північної Америки до Сеула також будуть перенаправлені через Аляску та Тихий океан, для деяких рейсів політ збільшиться на близько дві години.

До слова, Авіарегулятор ЄС відкликав у російських авіакомпаній дію сертифікатів на польоти у небі ЄС. Європейське агентство з безпеки польотів прийняло таке рішення услід за іншими санкціями ЄС проти Росії. Відтепер літаки цих авіакомпаній не зможуть виконувати польоти у повітряному просторі ЄС.