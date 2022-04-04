Корегувальники ще за пів року масово заїжджали в Україну, – комбат тероборони Києва

Під час оборони Ірпеня у полон потрапив корегувальник ворожого вогню. Під час допиту з'ясували, що схожі диверсанти прибули в Україну задовго до вторгнення.

Про це розповів Петро Кузик, командир батальйону територіальної оборони Києва, у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що під час обшуку у коригувальника вилучили планшет та зброю.

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Ми брали в полон коригувальника і виявилось, що цей покидьок заїхав у Ірпінь за пів року до вторгнення. Заселився у місті за цивільними документами, завів знайомства та дружні зв'язки,

– розповів комбат ТрО Кузик.

Він отримав поранення під час бою із підрозділом ТРО, переодягнувся у цивільне і думав, що його не знайдуть.

Кузик поділився, що після допиту працівниками СБУ з'ясували, що "колеги" цього коригувальника заїжджали в Україну заздалегідь і у кожного були свої завдання.

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