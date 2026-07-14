Перед ним є великі виклики, – аналітик сказав, чи буде ефективний Корецький на посаді прем'єра

Сергія Корецького розглядають як одного з головних кандидатів на посаду прем'єр-міністра, однак керування великою державною компанією і робота на чолі Кабміну вимагають різного досвіду. Новому очільнику уряду доведеться не лише координувати міністерства, а й вибудовувати відносини з парламентом та різними групами всередині влади.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу пояснив, які виклики постануть перед Корецьким у разі призначення. Він також оцінив, від чого залежатиме його ефективність і чому відсутність власної команди може стати серйозною проблемою.

Великі виклики для Корецького в уряді

Сергій Корецький має великий досвід у бізнесі та зараз керує НАК "Нафтогаз України", однак у державному апараті раніше не працював. Це не означає, що він не впорається з менеджерськими завданнями, проте повноваження прем'єр-міністра значно ширші за управління компанією.

Нагадаємо! Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабміну та зміни в керівництві правоохоронних органів. Нардеп Ярослав Юрчишин пов'язує пошук нового прем'єра з відставкою Андрія Єрмака та потребою в самостійнішому керівникові уряду. Серед можливих кандидатів називають Сергія Корецького, Дениса Шмигаля, Михайла Федорова та Ігоря Терехова, однак провести відставку Кабміну через Верховну Раду буде непросто, адже "Слузі народу" бракує власних голосів.

Йому доведеться координувати міністерства, які представляють різні групи всередині влади, узгоджувати їхню роботу та не допускати конфліктів між окремими напрямами.

Великим викликом для Корецького буде організувати роботу Кабміну так, щоб міністерства ефективно комунікували й співпрацювали між собою,

– наголосив Клочок.

Не менш важливо налагодити постійну роботу з Верховною Радою, адже урядові законопроєкти потребуватимуть голосів депутатів. Для цього прем'єру доведеться зустрічатися з парламентарями, домовлятися з різними фракціями та пояснювати їм підготовлені ініціативи. За словами аналітика, Юлія Свириденко не приділяла цій роботі достатньо уваги, через що виникало чимало проблем.

У мене немає однозначної відповіді, наскільки він буде ефективним. Перед Корецьким справді великі виклики, тим більше що він приходить без своєї команди,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Серед можливих міністрів не буде людей, які представлятимуть його власну команду, адже більшість посад отримають колишні народні депутати або чиновники, які вже давно працюють у виконавчій владі. Зокрема, міністр фінансів Сергій Марченко залишається на посаді ще з часів до повномасштабного вторгнення.

Конструкція цікава, але наскільки вона буде життєздатною, побачимо. Можливо, з часом у нього з'являться і власні політичні амбіції,

– сказав аналітик.

Офіційного подання кандидатури поки немає, однак імовірність такого призначення залишається високою. Корецького розглядають як нейтральну політичну фігуру, яка може влаштувати різні групи всередині влади. Ефективність такого Кабміну залежатиме від того, чи зможе новий прем'єр об'єднати людей із різним політичним і управлінським досвідом та змусити їх працювати як одну команду.

Клочок пояснив ризики призначення Корецького: дивіться відео